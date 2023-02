OnePlus 11 zadebiutował na rynku! Czy nowy smartfon ma szansę z flagowcami konkurencji?

Smartfon zadebiutował na rynku w tym tygodniu i jest już dostępny w sprzedaży.

OnePlus 11 jest wyraźnie tańszy niż Galaxy S23 oraz Galaxy S23 Plus

Początek 2023 roku okazał się wyjątkowo owocny w głośne premiery flagowców. Dopiero co mogliśmy oglądać prezentację serii Galaxy S23 od Samsunga, a na rynku już pojawił się nowy, mocny gracz, który z całą pewnością może powalczyć o uwagę wymagających użytkowników. OnePlus 11 zawitał do Europy i od razu trafił do sprzedaży w popularnych sklepach z elektroniką. Urządzenie jest wyraźnie tańsze niż Galaxy S23, choć biorąc pod uwagę jego przekątną ekranu (6.7-cala) można również zestawiać go z modelem Galaxy S23 Plus (6.6-cala). Ceny smartfonów prezentują się następująco:

OnePlus 11

Wariant 8/128 GB / Cena: 4199 zł / Link

/ Cena: / Wariant 16/256 GB / Cena: 4599 zł / Link

Galaxy S23

Wariant 8/128 GB / Cena: 4599 zł / Link

/ Cena: / Wariant 8/256 GB / Cena: 4799 zł (obecnie w promocji za 4599 zł) / Link

Galaxy S23 Plus

Wariant 8/256 GB / Cena: 5799 zł / Link

Nowy OnePlus jest wyraźnie tańszy niż flagowce Samsunga z serii Galaxy S23, co wydaje się uzasadnione zdecydowanie mniejszym hypem na premierę modelu 11 niż miało to miejsce w przypadku koreańskich smartfonów. Mimo to flagowiec zasługuje na chwilę uwagi, ponieważ jest to kompletne urządzenie, które może przekonać do siebie wielu użytkowników.

Czy OnePlus 11 ma szansę z Galaxy S23?

Źródło: OnePlus

Pod względem wydajności oba smartfony będą prezentowały się bardzo podobnie. Zarówno Galaxy S23, jak i OnePlus 11, zostały oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Drobna różnica polega na tym, że w smartfonach Samsunga znajduje się specjalna edycja tej jednostki, oferująca wyższe taktowanie zegara. W teorii Galaxy S23 powinien więc być nieco szybszy, choć nie sądzę by w codziennym użytkowaniu było to jakkolwiek odczuwalne.

Oba flagowce zostały wyposażone w 8 GB pamięci RAM w najtańszych wariantach, ale OnePlus 11 oferuje nawet do 16 GB pamięci operacyjnej w przypadku wersji wyposażonej w 256 GB miejsca na pliki. Prawie we wszystkich modelach Galaxy S23 zastosowana została najnowsza pamięć UFS 4.0, a wyjątkiem jest jedynie najtańsza wersja urządzenia - podobnie sytuacja wygląda w OnePlusie, który także został wyposażony w standard 4.0 we wszystkich wariantach poza najtańszym.

Sporą różnicą na korzyć OnePluse'a 11 będzie moc ładowania, jaką oferuje ten smartfon. Urządzenie obsługuje 100 W ładowanie, czyli znacznie więcej niż jakikolwiek model z serii Galaxy (S23 - 25 W, S23 Plus i S23 Ultra - 45 W). Warto również zauważyć, że najnowszy flagowiec oferuje wyświetlacz o przekątnej 6.7-cala w niższej cenie niż kwota jaką przyjdzie nam zapłacić za mniejszego Samsunga (Galaxy S23 posiada wyświetlacz o przekątnej 6.1-cala).