OnePlus 5G - specyfikacja, data premiery, cena (plotki i przecieki)

Na World Mobile Congress OnePlus pokazło prototyp smartfona 5G. Czy jest to OnePlus 7, czy też coś całkiem innego?

OnePlus znany jest z tego, że jego propozycje są zawsze na topie. Spodziewany pod koniec maja OnePlus 7 z pewnością nie będzie jeszcze modelem 5G, ale być może któryś jego wariant takim się stanie - tak jak w przypadku Samsung S10, który ma w tym roku wejść na rynek w edycji 5G. Oczywiście zwiększyłoby to cenę urządzenia o co najmniej 100 dolarów. Według informacji przekazanych przez producenta na MWC, OnePlus 7 ma działać w standardzie 4G i używać procesora Snapdragon 855 z modemem X50, który może obsługiwać 5G (modele nie wspierające 5G używają modemu X24).

OnePlus 5G - data premiery

W wywiadzie dla serwisu CNET, szef OnePlus, Pete Lau, powiedział, że pierwszy model 5G ujrzy światło dzienne przed końcem maja 2019 roku.

OnePlus 5G - cena

OnePlus 5G na pewno będzie droższy od OnePlus 6T(ok. 2350 zł) - spodziewamy się, że jego cena wyniesie 3 - 3,3 tys. zł. Z drugiej strony Pete Lau we wspomnianym wywiadzie powiedział, że mimo użycia procesora Snapdragon 855 i modemu X50, firma chce utrzymać cenę sprzedażową smartfona poniżej 1000 USD, czyli ok. 4 tys. zł.

OnePlus 5G - specyfikacja i funkcje

OnePlus potwierdziło, że smartfon 5G będzie korzystać z procesora Qualcomm Snapdragon 855, czyli następcy zastosowanego w 6T modelu 845. W stosunku do poprzednika jest on o 45% szybszy. Dzięki zastosowaniu standardu 5G szybkość transmisji danych ma być szybsza od 20 do nawet 100 razy. Ma korzystać z częstotliwości pod 6 GHz, co pozwoli mu na pobieranie danych z prędkością 400-500Mbps (znacznie szybciej niż 4G). Ale standard 5G ma też swoje minusy - modem potrzebuje więcej miejsca, co wpływa na design, szerokość i wagę smartfona. Dlatego pierwszy smartfon 5G OnePlus będzie przypominać OnePlus 6T, włącznie z notchem w kształcie łzy i wbudowanym pod wyświetlaczem czytnikiem linii papilarnych.

Ice Universe donosi na Twitterze, że "następny smartfon OnePlus" będzie używać pamięci UFS 3.0 (przypomnijmy - 6T używa UFS 2.1). Pokazano od razy wynik benchmarku, pokazującego, że pamięć w tej wersji osiąga szybkość odczytu 2279,8 MB/s oraz zapisu 1801,1 MB/s. Zapis losowy to 146.4Mb/s, 37240.3 IOPS, a odczyt losowy to 137.5MB/s, 34962.27 IOPS. Czy smartfon będzie modelem 5G, czy nie, miło będzie zobaczyć ją w akcji.