OnePlus 6/6T z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń i opcją ukrywania wycięcia

Aktualizacja Open Beta 3 dla OnePlus'a 6/6T wprowadza nowsze poprawki i przywraca opcję ukrywania notch'a.

Wielokrotnie pisaliśmy już, że OnePlus produkuje świetne smartfony, które mają szerokie grono zagorzałych fanów. Firma bardzo mocno wchodzi ze swoimi użytkownikami w interakcje za pomocą oficjalnego forum. To właśnie tam po raz pierwszy pojawiła się informacja o kolejnej aktualizacji dla zeszłorocznych modeli. Ostatnimi czasy modele te otrzymały oficjalną aktualizację oprogramowania OxygenOS, która wprowadza Androida 10. Teraz OnePlus'y 6/6T pracujące pod kontrolą oprogramowania Open Beta zaczęły zgłaszać dostępność kolejnej aktualizacji.

Niewielkie uaktualnienie wprowadza na urządzenia poprawki zabezpieczeń datowane na 1 listopada 2019 roku. Szkoda, że producent w połowie grudnia 2019 roku nie zdecydował się zaimplementować grudniowych poprawek zabezpieczeń. Pod tym względem OnePlus musi jeszcze trochę popracować. Co ciekawe aktualizacja przywraca opcję odpowiedzialną za ukrywanie wycięcia w ekranie. Z tego powodu ucieszą się szczególnie posiadacze modelu OnePlus 6. Przypominamy, że model 6 był zupełnie nową konstrukcją, która wyposażono między innymi w klasycznego notch'a, jakiego znamy z iPhone'ow. Na szczęście implementacja OnePlus'a jest nieco mniejsza. Model 6T to nic innego, jak lekkie odświeżenie OnePlus'a 6. Urządzenie to otrzymało znacznie mniejsze wycięcie w kształcie kropli wody.

Użytkownicy z Indii raportują także o otrzymaniu aktualizacji aplikacji OnePlus Care.

Oto pełna lista zmian, jakie pojawiły się w oprogramowaniu OxygenOS Open Beta 3 dla OnePlus'ów 6/6T:

Dodano opcje wyświetlania obszaru wycięcia w menu Ustawienia>Wyświetlanie>Wyświetlanie obszaru wycięcia>Ukryj obszar wycięcia.

Aktualizacja pakietu GMS

Zaktualizowane poprawki bezpieczeństwa Androida do wersji 2019.11.

Aktualizacja poprawia stabilność systemu i wprowadza ogólne poprawki błędów

OnePlus rozpoczął już wdrażanie aktualizacji dla użytkowników, którzy korzystają z oprogramowania w wersji beta.

Źródło: xda-developers.com, forum.oneplus.com