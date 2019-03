OnePlus 6T - flagowy smartfon w przystępnej cenie.

OnePlus 6T dodaje kilka nowych funkcji i wprowadza drobne zmian konstrukcyjne, aby utrzymać półroczny cykl wydawania nowych modelu przez OnePlus. Mimo, iż 6T nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian zdecydowanie jest wart zakupu.

OnePlus 6T to najlepszy telefon od OnePlus, jaki możesz obecnie kupić. Jak zwykle oferuje duże możliwości w przystępnej cenie. Oferuje doskonałą wydajność i spory wyświetlacz OLED z wbudowanym skaner linii papilarnych, który działa całkiem dobrze. Podwójne kamery również są wystarczającej jakości. OnePlus 6T to tylko aktualizacja modelu 6, ale to nadal bardzo dobry smartfon.

Obecnie na rynku panuje przekonanie, że należy jak najszybciej podążać za nowymi technologiami i producenci muszą wprowadzać nowe modele co sześć do dwunastu miesięcy. OnePlus 6T jest właśnie jednym z takich telefonów.

To bardzo dobry smartfon, ale nie wprowadza dużo zmian względem poprzedniego modelu 6, który został wypuszczony na rynek zaledwie pięć miesięcy przed 6T. Oferuje ten sam procesor, design, bardzo podobny ekran i jest produkowany w tych samych wersjach kolorystycznych. Jeżeli jesteś posiadaczem OnePlus 6 zdecydowanie nie potrzebujesz 6T. Właściciele modelu 5T również prawdopodobnie nie będą zainteresowani zakupem. Dla reszty zainteresowanych będzie to jeden z najlepszych telefonów, jakie mogą kupić. Nie oferuje żadnych nowości i rewolucyjnych funkcji, ale o bardzo dopracowane urządzenie.

Cena

OnePlus 6T kosztuje w Polsce od 2399 zł za wersję z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci masowej. Wersja 8GB/128GB kosztuje 2549 zł, a za najdroższą wersję 8GB/256GB zapłacimy 2749 zł.

Telefon możemy zakupić również bezpośrednio u producenta w cenie od 549 euro za model 6 GB/128 GB do 629 euro za model 8 GB/256 GB.

Przy zakupie należy pamiętać, że OnePlus 6T nie posiada złącza na karty pamięci, więc rozbudowa pamięci nie będzie możliwa.

Wygląd i jakość wykonania

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy OnePlus 6T jest bardzo zbliżony wyglądem do modelu 6. Telefon ma wysokiej jakości szklaną konstrukcję i może mieć dowolny kolor, dopóki będzie to kolor czarny. Możemy wybrać wersję matową Midnight Black i błyszczącą Mirror Black. Plecki są delikatnie wyprofilowane, aby zapewnić pewniejszy chwyt podczas użytkowania.

Zmiany

Utrata złącza słuchawkowego Jack to nie jedyna zmiana wprowadzona przez pięć miesięcy między modelem 6 i 6T. W przypadku nowego modelu zastosowano czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie oraz inny rodzaj wycięcia w wyświetlaczu.

Wielu potencjalnych klientów zastanawia się, czy czytnik linii papilarnych w ekranie jest równie szybki i dokładny jak fizyczny moduł umieszczony w obudowie? Nie jest tak samo szybki jak w OnePlus 6, jednak na codzień nie jest to odczuwalne. Po nauce, gdzie umieszczać palec, aby linie papilarne zostały poprawnie odczytane czytnik praktycznie natychmiast odblokowuje urządzenie.

Warto zauważyć, że OnePlus nadal nie potwierdza wodoodporności modelu 6T za pomocą normy IP, choć twierdzi, że telefon jest wodoodporny i używa uszczelek silikonowych oraz zabezpieczeń w portach i przyciskach, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez działanie wody.

Sam smartfon jest poręczny i wygodny w użytkowaniu, jedank wolimy matowe wykończenie od połysku - jest bardziej praktyczne, mniej się brudzi, a sam telefon jest mniej śliski.

Wersja McLaren

Niedługo po premierze 6T OnePlus uruchomił wersję specjalną wykonaną we współpracy z firmą McLaren produkującą super samochody. Wersja ta kosztowała 699 Euro i została wyprzedana wkrótce po uruchomieniu sprzedaży. Od zwykłego modelu odróżnia się zastosowaniem detali z włókna węglowego widocznych pod tylnym szkłem oraz pomarańczowym paskiem (w kolorze używanym przez McLarena) na rogach, które stopniowo zanika. Posiada aż 10 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Każdy telefon posiada unikalne opakowanie, etui oraz 30W ładowarkę, której nie posiadają podstawowe wersje. Sprzedaż ruszyła 13 grudnia 2018 roku.

Wersje

OnePlus 6T oferuje wysoką wydajność w przyzwoitej cenie. Ma procesor Snapdragon 845 i 6 GB lub 8GB RAM w zależności od wybranego modelu.

OnePlus oferuje możliwość zakupu urządzenia 6 GB pamięci RAM z 128 GB pamięci masowej, aby obniżyć cenę startową. Przyszłościowy model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej kupimy za 2549 zł.

Przetestowaliśmy model 8 GB RAM/128 GB, ale wszystkie wersje oferują praktycznie identyczną wydajność. 8 GB pamięci RAM przydaje się podczas pracy z wieloma aplikacjami i grania w wymagające gry.

Testy wydajnościowe

Przetestowaliśmy OnePlus 6T w popularnych benchmarkach Geekbench (CPU), GFXBench (GPU) oraz Jetstream (przeglądarka) i wyniki są niemal identyczne jak w przypadku OnePlus 6 oraz innych urządzeń z Androidem opartych na tych samych podzespołach.

Detale

Wszystkie informacje wyświetlane są na żywym wyświetlaczu OLED o przekątnej 6,41 cala, choć jego rozdzielczość jest ograniczona do 1080p. Inne flagowe telefony, takie jak Samsung Galaxy S9 i Pixel 3 XL mają więcej pikseli i ekrany 1440p. Większość ludzi nie zauważy różnicy i docenią pieniądze zaoszczędzone, decydując się na 6T. Nawet Galaxy S9 oferujący ekran w rozdzielczości 2960 na 1440 pikseli domyślnie wyświetla obraz w Full HD. Jest to nadal wyższa rozdzielczość niż w o wiele droższym iPhone XR.

Ekran 6T ma małe wycięcie w ekranie na górze, które nie przeszkadza w użytkowaniu urządzenia oraz wyświetlaniu powiadomień.

Wibracje w OnePlus 6T nadal nie są tak dobre jak w przypadku Google Pixel 3, LG G7 lub nowych modelach smartfonów od Apple. Silnik wibracyjny jest wyraźnie słyszalny i wydaje nieprzyjemny dźwięk. To obszar, nad który OnePlus musi jeszcze popracować.

OnePlus w swoim telefonie nadal oferuje pojedynczy głośnik umieszczony na dole urządzenia, ale brzmi on znacząco lepiej niż w poprzednich modelach firmy. Nie sprawdzają się najlepiej podczas oglądania filmów, ale nie są też najgorszej jakości.

Brakuje gniazda słuchawkowego. W pudełku nie znajdziemy również przejściówki z USB-C na złącze Jack.

OnePlus 6T posiada ekran o przekątnej 6,41 cala z wycięciem w kształcie kropli wody. Umieszczono w nim przedni aparat. Głośnik do rozmów znajduje się nad nim. Tylny panel mieści podwójne kamery i logo OnePlus. Anteny są ukryte w aluminiowej ramce.

Wyświetlacz OLED sprawdza się podczas oglądania filmów, ale należy pamiętać, że albo otrzymamy paski po bokach, albo widoczne wycięcie w ekranie i pogorszenie jakości po dostosowaniu materiału do proporcji ekranu.

Aparat

Aparaty również nie zostały zmienione względem poprzedniego OnePlus 6. Główny obiektyw posiada rozdzielczość 16 Mp z przesłoną f/1,7 z optyczną stabilizacją obrazu oraz teleobiektyw o rozdzielczości 20 Mp z przesłoną f/1,7.

Wyniki są naprawdę dobre, nawet pomimo tego, że jakość jest słabsza niż w przypadku np. Google Pixel 3. OnePlus dodał kilka subtelnych zmian w oprogramowaniu, takich jak tryb nocny, który wyraźnie wzmacnia słabe światło. W świetle dziennym aparaty radzą sobie bardzo dobrze z dobrym kontrastem i równowagą kolorów, choć niektóre ze zdjęć wychodzą nadmiernie nasycone, szczególnie odcieniami zielonego.

Aparat fotograficzny do selfie to obiektyw 16Mp z przesłoną f/2,0, który czasami z trudem wykonuje zdjęcia portretowe, ale zaspokoi potrzeby większości osób.

Poniżej przykładowe zdjęcie wykonane za pomocą OnePlus 6T.

Telefon może nagrywać wideo do 4K przy 60 klatkach na sekundę, ale większość ludzi nie będzie tego wykorzystywać za sprawą wielkości nagrań w 4K. Stabilizacja nie jest tak dobra jak w smartfonach Pixel, ale nadal radzi sobie przyzwoicie i oznacza to, że 6T jest telefonem, na którym można polegać w kwestii zdjęć.

Bateria

6T posiada baterię o pojemności 3700 mAh. To jedno z większych ogniw, jakie były stosowane we flagowych modelach z 2018 roku. Przy graniu w gry i intensywnym użytkowaniu smartfon działa około 5 godzin. W przypadku normalnego użytkowania czas pracy ekranu wynosi od sześciu do siedmiu godzin. Nawet przy użyciu telefonu jako hotspot przez większość dnia ten nie zużył całej baterii i wieczorem nadal miał około 20%. To poprawa godna uwagi.#

System

OnePlus 6T pracuje na systemie OxygenOS, który również jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją Androida Pie. Niestandardowe gesty nawigacyjne, ulepszony ekran blokady ekranu i drobne poprawki sprawiają, że obsługa OnePlus'a 6T jest naprawdę przyjemna. Producent pozwala korzystać z nowego systemu nawigacyjnego wprowadzonego przez Google, dodaje również własne sterowanie gestami oraz tradycyjne przyciski nawigacyjne Androida. Zaimplementowano dużo opcji dostosowywania i personalizacji interfejsu.

OnePlus 6T może nie ma bezprzewodowego ładowania, wodoodporności lub gniazda słuchawkowego, ale oprogramowanie jest naprawdę wyjątkowe dla miłośników Androida, jak i początkujących użytkowników.

Podsumowanie

OnePlus 6T jest najlepszym telefon od OnePlus. Jest to pierwszy telefon OnePlus bez gniazda słuchawkowego, ale jest to również ten z najlepszą żywotność baterii, głośnikiem, wyświetlaczem i aparatem fotograficznym.

W porównaniu do reszty flagowych urządzeń na rynku najtańszy model jest bardzo konkurencyjny. Wydajność jest taka sama jak w Google Pixel 3, a oprogramowanie jeszcze bardziej ulepszone.

Jeśli naprawdę potrzebujesz gniazdo słuchawkowe, wodoszczelność i bezprzewodowe ładowanie będziesz szukał innego urządzenia.

OnePlus 6T można polecić dla każdego, kto szuka, flagowy telefon z systemem Android w dobrej cenie.

Specyfikacja

Procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (4 rdzenie, 2.8 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.77 GHz, Kryo)

Układ graficzny: Adreno 630

Pamięć RAM: 6 GB / 8 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB / 256 GB

Typ ekranu: Optic AMOLED

Przekątna ekranu: 6,41"

Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080

Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Złącza: USB Typu-C, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

Bateria: Litowo-jonowa 3700 mAh

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Rozdzielczość aparatu: 20.0 + 16.0 Mpix - tył; 16.0 Mpix - przód

Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw szerokokątny

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s), FullHD 1080p (do 240 kl./s)

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Grubość: 8,2 mm

Szerokość:74,8 mm

Wysokość: 157.5 mm

Waga: 186 g

Kolory: Mirror Black (błyszczący), Midnight Black (matowy)

Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 6, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Dash Charge