OnePlus 7, 7 Pro oraz 7T Pro otrzymują aktualizację

OnePlus zaczął w nocy rozsyłać aktualizację dla swoich trzech smartfonów z 2019 roku. Przynosi ona poprawki bezpieczeństwa oraz kilka zmian w nakładce OxygenOS. OnePlus 7, 7 Pro, and 7T Pro

OnePlus potwierdza swoją opinię producenta, który bardzo często rozprowadza aktualizacje wśród użytkowników - a osoby, które dołączyły do programu Open Beta otrzymują je jeszcze częściej. Od dzisiaj kolejna edycja OxygenOS jest gotowa dla modeli OnePlus 7/7 Pro oraz OnePlus 7T Pro. Po aktualizacji na dwóch pierwszych smartfonach będzie pracować edycja OxygenOS 10.0.4 (EU and Global), a na trzecim - OxygenOS 10.0.7. Lista zmian jest identyczna dla obu edycji, jednak dostępność niektórych funkcji różni się w zależności od regionu. Wszyscy otrzymują aktualizacje bezpieczeństwa ze stycznia 2020 roku, zoptymalizowane zarządzanie pamięcią RAM, a także poprawki związane ze stabilnością nakładki.

Źródło: XDA Developers

Co ciekawe, użytkownicy z Indii dostali najwięcej nowości - ich aktualizacja wprowadza inna wersję nakładki, niż w reszcie świata. Te nowe funkcje są ściśle związane z tym rejonem i obejmują takie rzeczy, jak np. zintegrowane VoWifi dla Jio Sim, czy wyniki... meczów krykieta. Warto zauważyć, że nie ma jeszcze aktualizacji dla cieszącego się popularnością modelu One Plus 7T. Być może producent szykuje dla niego bardziej zaawansowane rozwiązania.

