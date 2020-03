OnePlus 7 Pro 5G otrzymuje system Android 10

OnePlus rozpoczęło rozsyłanie aktualizacji dla modelu 7 Pro 5G. Przynosi ona system Android 10 wraz z nakładką OxygenOS 10.0.4 .

OnePlus w końcu wypuściło już we wrześniu ub. roku aktualizację, dzięki której użytkownicy modeli OnePlus 7 oraz One Plus 7Pro mogli cieszyć się systemem Android 10, jednak osoby, które nabyły wariant 5G, musiały czekać. I dopiero pół roku później otrzymują - w końcu! - możliwość przejścia na najnowszą wersję systemu operacyjnego wraz z autorską nakładką producenta - czyli OxygenOS. Jednak jak na razie nie dostanie go każdy - pierwsza faza dystrybucji obejmie "ograniczoną liczbę użytkowników", ale do końca marca 2020 roku mają ją otrzymać wszyscy.

OnePlus opublikowało listę zmian, których można spodziewać się po aktualizacji. Wśród nich widzimy m.in. odświeżony interfejs użytkownika, ulepszone mechanizmy związane z udzielaniem uprawnień aplikacjom, nowe możliwości personalizacji wyglądu ikonek, dodano nowe gesty, a Game Space zyskuje możliwość gromadzenia w jednym miejscu wszystkich ulubionych gier. Praktyczną funkcją jest opcja blokowania spamu - użytkownik sam podaje słowa kluczowe dla wiadomości tego typu.

