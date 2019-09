OnePlus 7 Pro McLaren - premiera już wkrótce

Najnowsze plotki wskazują, że zamiast OnePlus 7T Pro zobaczymy limitowaną edycję OnePlus 7 Pro.

Według portalu 91Mobile OnePlus szykuje się do zaprezentowania limitowanej edycji swojego flagowego OnePlus 7 Pro. To właśnie ten model może zadebiutować zamiast odświeżonego OnePlus 7T Pro. Wersja limitowana zostanie stworzona przy pomocy McLaren'a i będzie bardzo podobna do zaprezentowanego rok temu modelu OnePlus 6T McLaren edition z pomarańczowymi wstawkami oraz detalami z włókna węglowego i czarnym wykończeniem. Wszystkie te elementy odwołują się do sportowych samochodów produkowanych przez McLaren'a.

Źródło: techadvisor

Wersja 6T McLaren od zwykłego OnePlus'a 6T odróżniała się wykonanie oraz nieco szybszym ładowaniem przewodowym.

Render modelu 7 Pro McLaren ukazuje nową wersje obok standardowego niebieskiego OnePlus'a 7 Pro.

OnePlus prawdopodobnie stwierdził, że 7 Pro nie wymaga aktualizacji zaledwie 6 miesięcy po premierze i zamiast tego możemy ujrzeć limitowaną wersję smartfona. Podobnie zrobiono w tamtym roku. Z takich kroków słynie także firma Apple, która dwukrotnie wprowadzała iPhone'y w wersji Product Red pół roku po premierze zwykłych modeli. Zabiegi te miały na celu pobudzenie sprzedaży.

Producent prawdopodobnie wziął sobie do serca narzekania klientów, którzy kupowali flagowe smartfony od OnePlus'a, a po zaledwie 6 miesiącach na rynku pojawiała się ulepszona wersja z nowymi funkcjami.

OnePlus 7 Pro McLaren Edition z pewnością zaoferuje inny kolor obudowy oraz wykonany będzie z bardziej szlachetniejszych materiałów. Podejrzewamy, że dostępny będzie w najwyższej wersji z 12 GB RAM'u i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Możliwe, że zobaczymy również jakąś nową funkcjonalność. Z chęcią przywitalibyśmy na przykład pełną wodoodporność.