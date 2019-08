OnePlus 7 Pro bez aktualizacji sprzętowej

OnePlus zwalnia z cyklem wydawniczym nowych smartfonów.

Wyciekły rendery najnowszego smartfona od OnePlus. Plotki sugerują, że jest to aktualizacja podstawowego modelu OnePlus 7. To tańsza wersja flagowego smartfona, której znacznie bliżej do zeszłorocznego OnePlus'a 6T, niż modeli 7 Pro.

Źródło: techadvisor

Najnowszy i najdroższy OnePlus 7 Pro z miejsca stał się hitem i przyćmił tańszy model. Użytkownicy i dziennikarze z całego świata zachwalali niesamowicie płynny 90 Hz wyświetlacz, ulepszone aparaty i bezramkowy ekran. Nie oznacza to oczywiście, że OnePlus 7 w podstawowej wersji jest złym smartfonem, ale nie przyciąga wzroku tak bardzo, jak droższa wersja.

Nowy wyciek ujawniony przez OneLeaks i Pricebaba sugeruje, że OnePlus może zmienić cykl wydawniczy nowych modeli smartfonów. Przypominamy, że OnePlus jest w chwili obecnej jednym z nielicznych producentów, którzy co pół roku wprowadzają na rynek nowego flagowca. Na początku roku prezentowana jest zupełnie nowa generacja, która aktualizowana jest już na jesieni tego samego roku. Zaktualizowane modele takie, jak OnePlus 3T, 5T oraz 6T wyposażano dotychczas w nowsze procesory, większe ekrany, mniejsze wycięci oraz czytnik linii papilarnych w ekranie.

Render, który ukazał się w sieci przedstawia model łudząco podobny do sprzedawanego obecnie OnePlus 7. Brakuje kamerki ukrytej w wysuwanym module znanym z droższego modelu Pro, co może wskazywać, że OnePlus postanowiło odświeżyć podstawowy model.

Największe zmiany widoczne są na pleckach, gdzie pojawiły się trzy obiektywy umieszczone w okręgu. Rozwiązanie to bardzo przypomina tylną obudowę smartfonów Motorola z serii G, jak testowanej przez nas Motoroli Moto G7.

Pricebaba udostępnił w sieci rendery modeli 7 i 7 Pro przed ich premierą, które okazały się bardzo dokładne, więc istnieje duża szansa, że OnePlus 7T będzie wyglądał tak samo lub niemalże identycznie, jak na przedstawionej wizualizacji.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem OnePlus 7T zostanie zaprezentowany w okolicach listopada. Dodanie trzeciego obiektywu może spowodować, że możliwości fotograficzne tańszego modeli staną się porównywalne z OnePlus 7 Pro.

Wszystko wskazuje na to, że OnePlus dochodzi do wniosku, że aktualizowanie flagowych smartfonów co pół roku nie jest najlepszym pomysłem. Użytkownicy smartfonów chińskiego producenta z pewnością ucieszą się na tę wiadomość, ponieważ przez dłuższy czas będą używać flagowych modeli, a ceny urządzeń na rynku wtórnym będą wyższe.