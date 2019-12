OnePlus 7 Pro otrzymuje Androida 10

Użytkownicy OnePlus 7 Pro mogą cieszyć się najnowszym systemem z rodziny Android. Dzisiaj aktualizację otrzymały pierwsze telefony z tej serii.

Oba tegoroczne, flagowe modele producenta - OnePlus 7 i OnePlus 7 Pro - wystartowały z systemem Android 9 Pie. W październiku posiadacze wersji Pro mogli zacząć aktualizację systemu do Android 10, jednak nie otrzymały go wszystkie urządzenia - na przykład w Stanach Zjednoczonych osoby, które nabyły smartfona przez T-Mobile nie miały jak dotąd takiej możliwości, podobnie w innych krajach i u innych operatorów. Dzisiaj jednak, ostatniego dnia roku, sytuacja się zmienia i na całym świecie można pobierać aktualizację, podnoszącą system operacyjny do najnowszej wersji. A wraz z nim - nakładkę OxygenOS w wersji 10.0.1 oraz najnowszą łatkę bezpieczeństwa.

Dzisiaj rozpoczęło się globalne rozsyłanie aktualizacji - jeśli masz OnePlus 7 Pro, otrzymasz powiadomienie w momencie, gdy będzie gotowa dla Twojego modelu. Warto zadbać o odpowiednią ilość miejsca w pamięci telefonu - jej wielkość to 1,9 GB. Można ją dostać dzisiaj lub też w ciągu kilku kolejnych dni. OnePlus chce zakończyć jej dystrybucję przed 7 stycznia. Chociaż nie ma oficjalnej listy poprawek w nakładce, zazwyczaj nowa wersja wiąże się z likwidacją bugów oraz poprawką stabilności.