OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10 - co lepsze?

Lepiej kupić OnePlus 7 Pro czy Galaxy S10? Przyglądamy się obu smartfonom.

Spis treści

Dlaczego akurat OnePlus 7 Pro i Samsung Galaxy S10? Porównujemy właśnie te modele, ponieważ są one do siebie podobne - 7 Pro to doskonały stosunek jakości do ceny, Galaxy S10 ma z kolei kilka funkcji, za które warto wyłożyć dodatkową gotówkę.

OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10 - ceny

Aktualne ceny tych modeli to:

OnePlus 7 Pro : 3299 zł za wersję 8GB RAM/256GB miejsca

: 3299 zł za wersję 8GB RAM/256GB miejsca Samsung Galaxy S10: ok. 2980 zł za wersję 8GB RAM/256GB miejsca

OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10 - porównanie

OnePlus zawsze prezentował ciekawe modele ze średniej półki cenowej. Wraz z premierą OnePlus 7 Pro, zaczyna podchodzić nieco inaczej do swoich flagowców. Jest to ulepszenie 6T, który zebrał świetne recenzje. Cena jak za flagowiec jest całkiem przyjemna i jak widać po powyższym porównaniu - wychodzi taniej, niż za smartfona Samsunga, ale zdecydowanie więcej, niż za Samsung S10e (ok. 2200 zł). A czym się różni zwykłe "7" od "Pro"? Zobacz "Porównanie OnePlus 7 oraz OnePlus 7 Pro".

Jeśli chodzi o stylistykę, tutaj trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Każdy z telefonów ma inny design, a który lepszy - to zależy od indywidualnego gustu użytkowniczki/użytkownika. Są jednak pewne elementy, które mogą przekonać do wyboru. Oba mają czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, jednak w przypadku OnePlus zajmuje on całą powierzchnię - nie ma notcha ani żadnych innych elementów, które zakłócałyby jednolitość. W Galaxy S10 mamy natomiast ramki, a w prawym, górnym rogu, dwa obiektywy aparatu - co można zresztą kreatywnie wykorzystać (zobacz "Samsung S10: wspaniałe, kreatywne tapety"). Co z przednim aparatem 7 Pro? Jest wysuwany - wygląda to dla jednych ciekawie, dla innych - sztucznie.

Jeśli chodzi o same wymiary urządzeń, S10 to grubość 7,8 mm, szerokość 70,4 mm i wysokość 149,9 mm przy wadze 157 g. W przypadku 7 Pro mamy 8,8 mm grubości, 162,6 mm wysokości oraz 75,9 mm szerokości przy wadze 206 g. Czyli - Samsung jest mniejszy i cieńszy, ale większy OnePlus jest lżejszy.

Co warto zauważyć - w 7 Pro nie ma wejścia słuchawkowego, nie jest to także model wodoodporny. Rywal ma certyfikat IP68 i można bez obaw zanurzać go w wodzie.

Specyfikacja i funkcje

Pod względem specyfikacji, oba telefony to pierwsza liga. Aczkolwiek są między nimi pewne różnice, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji zakupowej. Wyświetlacz w OnePlus 7 Pro to 6,67" - takie rozmiary umieszczają go "w okolicach" tabletu. Rozdzielczość obrazu wynosi 2340 x 1080 pikseli przy gęstości 402ppi i odświeżaniu 90 Hz, dzięki czemu obraz jest maksymalnie płynny. Galaxy S10 to 6,1", niższa rozdzielczość - 1440 x 3040 pikseli, ale przy wyższej gęstości 550 ppi. Zarówno 7 Pro, jak i Galaxy S10 są kompatybilne z HDR10+.

Pod obudową obu telefonów znajdziemy mocny procesor - Qualcomm Snapdragon 855. Tak jest wszędzie na świecie, poza naszym kontynentem. Wersja Galaxy S10 dla Europy używa Exynos 9820. Jeśli chodzi o RAM i pamięć, w przypadku OnePlus dostępne są warianty 6GB RAM/128GB, 8GB RAM/256GB i 12GB RAM/256GB. Samsung to z kolei 8GB RAM/128GB oraz 8GB RAM/512GB. W jego przypadku większa ilość RAM zwiększa czterokrotnie pamięć - jeśli Ci na niej zależy, warto dopłacić. Poza tym trzeba odnotować różnicę - tylko Galaxy S10 ma slot karty pamięci microSD.

Jeśli chodzi o aparaty, czyli coś, co jest wyznacznikiem zakupu dla wielu osób, OnePlus ma tylny składający się z trzech obiektywów: główny 48Mp, f/1.6, OIS, IMX586, szerokokątny 16 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix. Możliwy jest zoom optyczny x3. Z przodu mamy wysuwający się aparat selfie 16 Mpix. Galaxy S10 to potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu - Tteleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, stabilizacja obrazu (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, stabilizacja obrazu (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x. Z przodu selfie UHD 10 Mpix. O 6 Mpix mniej, niż OnePlus, ale potrafi nagrywać wideo w 4K. Czyli - coś za coś.

Jednym z powodów, dla których OnePlus 7 Pro jest cięższy, to bateria. Ma pojemność 4000 mAh i ładowanie 30W. Nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. Ma to z kolei Galaxy S10, które potrafi także służyć za stację ładującą inne urządzenia. Dlatego, choć ma mniejszą pojemność - 3400mAh - i poziom mocy 15W, daje w raziepotrzeby większe możliwości.

Oprogramowanie

Oba smartfony działają pod kontrolą systemu Android, ale każdy z nich używa własnego interfejsu, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Z testów praktycznych zauważamy, że użytkownicy szybciej przyzwyczajają się do rozwiązań w OnePlus, choć nie oznacza to, że nakładka Samsunga jest zła. Ogólnie obie są podobne, a to, która będzie się lepiej podobać, zależy od indywidualnych preferencji każdego użytkownika.

OnePlus 7 Pro vs Galaxy S10 - werdykt

Bardzo podoba nam się OnePlus 7 Pro i spokojnie dajemy mu 5/5 gwiazdek za całokształt - design, specyfikację i cenę. Ale nie oznacza to, że będzie dobrym wyborem dla każdego. Choć aparaty robią wspaniałe zdjęcia i filmy, brak mu wodoodporności i ładowania bezprzewodowego. No i wejścia słuchawkowego. Galaxy S10 jest droższe, ale dodaje te brakujące elementy. Może to przekona Cię do zakupu tego modelu? Jeśli nie - OnePlus 7 Pro będzie udaną inwestycją.