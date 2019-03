OnePlus 7 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Przecieki mówią o trzech wersjach kolorystycznych z gradientem. OnePlus 7 wygląda równie dobrze na zewnątrz, jak i w środku. Oto, co wiemy na temat daty premiery, ceny oraz specyfikacji OnePlus 7.

Źródło: techadvisor

Nowe opcje kolorystyczne z gradientem dla OnePlus 7 wyciekły przez Tiger Mobiles i wyglądają bardzo ładnie zarówno w kolorze czarno-żółtym, czarno-fioletowym, jak i cyjanowo-szarym.

Jesteśmy jeszcze około dwa miesiące przed premierą OnePlus'a 7, ale sprzedawca internetowy Giztop ujawnił kluczowe szczegóły, takie jak cena i specyfikacja techniczna. OnePlus 7 ma być tańszy około 70 funtów (około 350 zł) od aktualnego modelu 6T.

Mówi się, że OnePlus 7 będzie miał 6,5-calowy ekran AMOLED z czytnikiem linii papilarnych w wyświetlaczu. Zastosowany procesor to prawdopodobnie Qualcomm Snapdragon 855 o taktowaniu 2,84 GHz z procesorem graficznym Adreno 640, wspierany od 8 do 12 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Tylna kamera ma mieć potrójny obiektyw (48Mp + 20Mp + 5Mp) oraz wysuwana kamerę przednią o rozdzielczości 16Mp. Akumulator ma mieć pojemność 4000 mAh, i obsługiwać funkcję ładowania w trybie Dash Charge o mocy 44 W. System operacyjny to standardowo Oxygen OS 9 oparty na Android Pie 9.0.

Elementem szczególnie wartym uwagi jest pamięć masowa, ponieważ OnePlus 7 zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ice Universe na Twiterze ma używać szybkiego standardu UFS 3.0. Ujawniono benchmarki egzemplarza przedprodukcyjnego, który osiągnął przy sekwencyjnym odczycie prędkość 2279,8 MB/s, sekwencyjnym zapisie 1801.1MB/s, losowym odczycie 146.4Mb/s, 37240.3 IOPS i losowym zapisie 137.5MB/s, 34962.27 IOPS. Obecny OnePlus 6T wykorzystuje pamięć masową w standardzie UFS 2.1, a UFS 3.0 jest ponad 2x szybszy.

Źródło: techadvisor

Na powyższym zdjęciu widać prawdopodobnie prototypowy egzemplarz OnePlus 7. Słuchawka po lewej stronie ma ultra płaskie ramki i nie ma wycięcia w ekranie, co sugeruje, że możemy zobaczyć wysuwający się przedni aparat fotograficzny. Zdjęcie zostało opublikowane przez Slashleaks.

OnePlus jest silnie związany z firmą Oppo. Shen Yiren zamieścił na portalu Weibo, że w nadchodzącym flagowcu marki znajdzie się chipset Qualcomm Snapdragon 855, akumulator o pojemności 4,065 mAh oraz hybrydowy aparat fotograficzny z zoomem 10x. Oczekuje się, że smartfon zadebiutuje w II kwartale 2019 roku.

Ponownie zobaczymy 6,41-calowy ekran AMOLED z czytnikiem linii papilarnych w wyświetlaczu, choć nie oczekujemy, że rozdzielczość ekranu będzie wyższa niż Full-HD+ - ma to pozytywny wpływ na cenę i żywotność baterii, a zastosowanie rozdzielczości Quad HD jest praktycznie niezauważalne. Podobne rozwiązania zostaną prawdopodobnie wprowadzone w kolejnym modelu OnePlus.

Aparaty fotograficzne również zostaną ulepszone, a wielu producentów smartfonów implementuje tylną matrycę z potrójnym obiektywem. Mówiono o tym już przy okazji spekulacji na temat OnePlus 6T, choć telefon wydany pod koniec ubiegłego roku zawiera dwa obiektywy o rozdzielczości 16Mp + 20Mp.

Mieliśmy również nadzieję, że bezprzewodowe ładowanie wprowadzone w OnePlus 6T, a firma wcześniej sugerowała nam, że zastosowanie tylnej szklanej pokrywy będzie to umożliwiać. Jednak tak się nie stało, a OnePlus wcześniej narzekał, że ładowanie bezprzewodowe nie jest wystarczająco szybkie, aby było praktyczne. Szybkie 27 W bezprzewodowe ładowanie wprowadzone wraz z Galaxy S10 zmienia postać rzeczy. Miło byłoby zobaczyć podobne rozwiązanie w OnePlus 7.

Inną wyczekiwaną funkcją jest pojawienie się wodoodporności. Czy OnePlus 7 będzie modelem, który ją wprowadzi? Na to i wiele innych pytań będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.