OnePlus 7T Pro - aparat prawie tak dobry, jak w Samsung S10 i Huawei P30 Pro

DxOMARK przetestował aparat OnePlus 7T Pro. Wypadł on bardzo podobnie do flagowców konkurencji. A konkretnie?

Aparat OnePlus 7T Pro uzyskał dokładnie 114 punktów, podczas gdy wspomniane w tytule Samsung S10 i Huawei P30 Pro - po 116. Smartfon to podrasowana wersja wypuszczonego w 2019 roku modelu 7 Pro, a w specyfikacji widzimy ekran AMOLED 6,67" z odświeżaniem 90 Hz, zasilany przez procesor Qualcomm 855+. W zależności od wersji mamy 8 lub 12GB RAM, a każdy model otrzymuje 256GB pamięci (bez opcji rozszerzenia). Całość działa pod kontrolą Androida 10. A teraz to, co w tym przypadku najważniejsze, a więc trzy obiektywy aparatu. Główny to 48 Mpix f/1.6, towarzyszy mu ultraszerokokątny 16 Mpix f/2.2, a trzeci to teleobiektyw 8 Mpix f/2.4. Wśród funkcji znajdziemy optyczną stabilizację obrazu (dla głównego i tele), autofokus, wsparcie dla HDR oraz diodę LED. Aparat może nagrywać filmy 4K w 30 i 60fps z HDR, a przy 30 fps dostępna jest elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS). Jak wypada to w praktyce? Oto dokładne wyniki testów.

Jak pokazują, najmocniejszym punktem w obu przypadkach jest autofokus, ekspozycja i kolor, a przy nagrywaniu wideo również stabilizacja. Łączny wynik to 114 punktów, co jest o 10 większym, niż 7T, a także lepszym niż iPhone 11 (109), ale gorszym od Galaxy S10 5G (116) i iPhone 11 Pro Max (117). Wynik ten plasuje OnePlus 7T Pro na 12. miejscu na liście najlepszych smartfonowych aparatów, gdzie od niedawna liderem jest Xiaomi Mi 10 Pro - 124 punkty.