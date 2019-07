OnePlus 7T data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Mamy nadzieję, że OnePlus 7T i 7T Pro pojawią się jeszcze w 2019 roku. Czy jest na co czekać?

OnePlus przez ostatnie kilka lat przyzwyczaił nas do wprowadzania dwóch flagowych smartfonów w ciągu roku. Takie samo rozwiązanie stosuje również firma Sony, która przygotowuje się premiery modelu Xperia 2. Prezentacja dwóch flagowych modeli w przeciągu kilku miesięcy to ruch, który nie podoba się wielu klientom, ale zapewnia, że OnePlus posiada w swojej ofercie flagowe urządzenie z najnowszymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami.

Źródło: techadvisor

W maju 2019 roku model wydawniczy nieco się zmienił. OnePlus zaprezentował nie jeden, a aż trzy nowe modele - OnePlus 7 (bezpośredni następca OnePlus 6T), OnePlus 7 Pro oraz model z obsługą sieci 5G - OnePlus 7 Pro 5G. Takie działanie mogło skłonić niektórych konsumentów do wyciągnięcia wniosków, że w późniejszym okresie roku OnePlus nie zdecyduje się na wprowadzenie lekko ulepszonych modeli z dopiskiem "T" na końcu tak, jak miało to miejsce w ubiegłych latach.

Podczas, gdy OnePlus 7 Pro i jego wersja z modemem 5G to znaczące aktualizacje, a w zasadzie zupełnie nowe konstrukcje tak podstawowy OnePlus 7 nie był najatrakcyjniejszą aktualizacją, jaką widzieliśmy i mało prawdopodobne jest, aby jakikolwiek użytkownik modelu OnePlus 6/6T zdecydował się na wymianę swojego urządzenia na model OnePlus 7.

Prawdopodobne jest, że pod koniec października bieżącego roku lub na początku listopada OnePlus może zaprezentować 7T. Istnieję również spore szanse, że modele Pro także doczekają się aktualizacji.

Jakie nowości może przynieść OnePlus 7T?

Nie należy oczekiwać, że OnePlus 7T posiadał będzie wszystkie nowości z modelu Pro. Należy przyzwyczaić się, że od tego roku prawdziwym flagowcem OnePlus jest model z Pro w nazwie. Podejrzewamy, ze 90 Hz wyświetlacz i wyskakujący moduł przedniego aparatu pozostaną funkcjami zarezerwowanymi dla droższego modelu Pro.

Modele z literą "T" w nazwie prawdopodobnie nie wprowadzi żadnych spektakularnych zmian, a udoskonali konstrukcję, która pojawiła się na półkach sklepowych w maju tego roku.

Źródło: techadvisor

W nowych modelach możemy zobaczyć zmianę procesora z Qualcomm Snapdragon 855 na nowszy układ Qualcomm Snapdragon 855 Plus, który ma się znaleźć również w nadchodzącym Samsungu Galaxy Note 10. Należy pamiętać, że procesor ten nadal wymaga oddzielnego modemu, aby był w stanie obsługiwać sieć 5G.

Użytkownicy od wielu lat chcieliby zobaczyć wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, przed którym OnePlus skutecznie się broni. To jeden z ostatnich producentów, którzy nadal kurczowo trzymają się ładowania za pomocą kabli. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy otrzymać w nowych modelach jest wodoszczelność potwierdzona stosownym certyfikatem IP.

Przez jakiś czas plotkowano o tym, że OnePlus może chcieć wykorzystać technologię OPPO i umieścić kamerę pod ekranem, która byłaby widoczna jedynie wtedy, kiedy jest to widoczne. Wydaje nam się to mało prawdopodobne. Jeżeli OnePlus faktycznie będzie chciał skorzystać z takiego rozwiązania prawdopodobnie zobaczymy je w modelach na 2020 rok.

W świecie smartfonów nadal trwa walka na megapiksele. Po 48 Mp wprowadzanych w większości modeli od Xiaomi czas na nowe 64 Mp matryce. Wiemy, że chiński gigant zamierza wprowadzić na rynek nowy model, który wykorzysta czujnik ISOCELL Bright GW1 od Samsunga jeszcze w tym roku. Możliwe, że OnePlus nie będzie chciał pozostać w tyle i również zdecyduje się na podobne rozwiązanie w odświeżonych modelach.

Źródło: techadvisor

Pewne jest, że Oxygen OS zostanie zaktualizowany do Androida Q, ale nie wiadomo jeszcze, czy stanie się to przed czy po premierze nowego odświeżonego OnePlus'a 7T. Mimo to, aby otrzymać najnowszy system nie trzeba będzie kupować nowego urządzenia. OnePlus znany jest z zapewniania bardzo dobrego wsparcia za pomocą aktualizacji nawet dla starszych smartfonów. Niedawno modele 3/3T z 2016 roku otrzymały aktualizację do Androida 9.0 Pie. Wiele konkurencyjnych modeli takich, jak Samsung Galaxy S7 nie otrzymało aktualizacji do Androida 9.0 Pie i nadal pracuje pod kontrolą Androida 8.0 Oreo.

Jak zwykle przed uruchomieniem produkcji nowego modelu w sieci pojawia się wiele koncepcyjnych renderów. Nie inaczej jest w przypadku OnePlus'a 7T i 7T Pro. Na YouTube można znaleźć kilka filmików, które przedstawiają rzekomy wygląd nowych urządzeń. Nie należy jednak się nimi sugerować, ponieważ nie ma jeszcze żadnych oficjalnie potwierdzonych informacji o nowych telefonach.

Źródło: techadvisor

Kiedy zadebiutuje OnePlus 7T?

Przez ostatnie trzy lata OnePlus zapowiadał zaktualizowane modele z literką "T" w nazwie pod koniec października/na początku listopada. Nie podejrzewamy, aby data premiery miała ulec zmianie.

Ile będzie kosztował OnePlus 7T?

OnePlus 7T nie będzie zupełnie nowym modelem, a jedynie aktualizacją sprzedawanego już OnePlus 7. Z tego właśnie powodu podejrzewamy, ze cena nie zmieni się. Obecnie OnePlus wycenia model OnePlus 7 na 569 Euro w podstawowej konfiguracji. Droższy OnePlus 7 Pro zaczyna się od 719 Euro, a model OnePlus 7 Pro z modemem 5G sprzedawany jest jedynie przez operatorów razem z kontraktem. W Wielkiej Brytanii można nabyć go u operatora EE.