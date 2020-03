OnePlus 8 Lite - specyfikacja w sieci

Dzień po ogłoszeniu oficjalnej daty premiery serii OnePlus 8, do sieci wyciekły wszystkie elementy związane z modelem Lite. Czego możemy się spodziewać?

Jak sama nazwa wskazuje, OnePlus 8 Lite to najmniejszy przedstawiciel serii smartfonów ze średniej półki cenowej. W wycieku pojawiła się cena - 400 funtów (ok. 2 tys. zł), a ponieważ modele Lite są zazwyczaj najtańsze, wiemy dzięki temu, że dwa pozostałe z serii będą kosztować powyżej 2 tysięcy. Wyświetlacz smartfona to OLED o przekątnej 6,4", z odświeżaniem 90 Hz. Ma otwór na obiektyw aparatu przedniego oraz wbudowany czytnik linii papilarnych. Procesor to MediaTek Dimensity 1000. Dostępne będą dwie wersje zestawów RAM/pamięć. Pierwsza to 8GB RAM i 128GB pamięci, druga to z kolei 8GB RAM, ale dwukrotnie większa pamięć - 256GB.

Aparat tylny OnePlus 8 Lite składa się z trzech obiektywów. Główny to 48 Mpix, a towarzyszą mu ultraszerokokątny 16 Mpix oraz sensor głębii 2 Mpix. Urządzenie zasila bateria o pojemności 4000 mAh. Wspiera szybkie ładowanie 30T Warp.

Cała rodzina OnePlus 8 ma zostać zaprezentowana oficjalnie w drugim tygodniu kwietnia, ale do sprzedaży trafi prawdopodobnie dopiero w lipcu 2020 roku.

Źródło: Neowin

Źródło zdjęcia: OnLeaks