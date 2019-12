OnePlus 8 Lite wygląda jak kopia Samsunga Galaxy S11

Do sieci wyciekł OnePlus 8 Lite, który wygląda jak Galaxy S11.

Najnowsze rendery OnePlus'a 8 Lite pokazują urządzenie, które wygląda niema identycznie, jak Samsung Galaxy S11.

Źródło: OnLeaks via 91Mobiles

OnePlus jest producentem, który posiada bardzo przewidywalny grafik. W pierwszej połowie roku na rynku pojawiają się dwa zupełnie nowe urządzenia, które mają nową liczbę w nazwie. Później pod koniec roku wprowadzane są ich ulepszone wersje z literką T na końcu. Taki schemat wydawniczy ma zarówno zalety, jak i wady. Do pierwszej grupy z pewnością można zaliczyć obecność najnowszych rozwiązań technologicznych na pokładzie, ale z drugiej strony użytkownicy OnePlus'a użytkują prawdziwie flagowe urządzenie jedynie przez chwilę.

W październiku 2019 roku w sieci pojawiły się rendery przedstawiające przyszłoroczne modele OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro. Urządzenia te mają zadebiutować na rynku na początku drugiego kwartału 2020 roku. Jak się niedawno okazało OnePlus może zaprezentować jeszcze jeden, trzeci wariant Lite, który będzie tańszy od pozostałych modeli. Wszystko wskazuje na to, że Chińczycy podobnie, jak Samsung produkować będą coraz większą ilość wariacji swoich flagowych modeli.

Źródło: OnLeaks via 91Mobiles

OnePlus 8 w wersji Lite pojawi się obok regularnego modelu 8 oraz ulepszonego 8 Pro. Przypomina to obecną linię Samsunga w której znajduje się Galaxy S10e (odpowiednik OnePlus 8 Lite), Galaxy S10 (odpowiednik OnePlus 8) oraz Galaxy S10+ (odpowiednik OnePlus 8 Pro).

Rendery CAD OnePlus'a 8 Lite wyciekły do sieci dzięki znanej osobowości OnLeaks, który pokazał nam już droższe modele OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro. Urządzenia te cechują się płaskim ekranem z nieco większymi ramkami oraz aparatem w środku.

OnePlus ponownie zdecydował się na zastosowanie zakrzywionego panelu tylnego wykonanego ze szkła. Z tyłu nie mogło zabraknąć prostokątnego modułu kamery, który znany jest już z przyszłorocznych smartfonów Samsunga oraz Pixel'a 4 i iPhone'a 11.

Na renderach OnePlus'a 8 Lite nie widać czytnika linii papilarnych, co może wskazywać, że zostanie on umieszczony w ekranie tak, jak w droższych modelach. Podobny ruch wykonał Samsung - model Galaxy S11e podobnie, jak droższe rodzeństwo również posiadał będzie czytnik w ekranie. Oznacza to, że OnePlus 8 Lite posiadał będzie ekran wykonany w technologii AMOLED. Nie wiemy jeszcze, czy możemy liczyć na 90 Hz odświeżanie, ale jest to mało prawdopodobne.

Źródło: OnLeaks via 91Mobiles

Umieszczenie przycisków, gniazda na kartę SIM, głośników oraz portu USB Typu C jest identycznie, jak w droższych modelach.

Flagowe modele OnePlus 8 i 8 Pro na pewno posiadać będą procesor Qualcomm Snapdragon 865. Chińczycy wprowadzając do sprzedaży nowe urządzenia zawsze korzystają z najnowszych i najwydajniejszych układów Qualcomm'a. Nie inaczej będzie tym razem.

Jakie procesor otrzyma wersja Lite? Podejrzewamy, że również będzie to układ produkcji Qualcomm'a, ale z serii 700. Wysoce prawdopodobne jest zastosowanie procesora Snapdragon 765, który zadebiutował razem ze Snapdragonem 865 i dedykowany jest do nieco tańszych urządzeń.

Źródło: gsmarena.com via 91mobiles.com