OnePlus 8 Pro - potwierdza się odświeżanie ekranu 120 Hz

W sieci pojawiły się nowe rendery OnePlus 8 Pro. Flagowiec będzie mieć świetny wyświetlacz.

OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro wejdą na rynek już niedługo - prawdopodobnie zobaczymy te telefony pod koniec marca lub na początku kwietnia. Dziś w sieci pojawiły się nowe rendery modelu OnePlus 8 Pro, zdradzające kilka szczegółów specyfikacji. Niektóre łatwo było przewidzieć, inne są zaskakujące (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Jak dotąd wiedzieliśmy, że telefon korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon 865 ma 8GB RAM i 128GB lub 256GB pamięci. Teraz wiemy, że wyświetlacz to Super AMOLED 6,5", a częstotliwość odświeżania obrazu to 120 Hz - co potwierdzają rendery. Efekty wizualne zapewnia również wsparcie dla HDR10. Jak widzimy na poniższym zdjęciu, częstotliwość odświeżania może być zmieniona do 90Hz lub 60Hz, dzięki czemu telefon będzie zużywać mniej energii.

Zgodnie z oczekiwaniami, na pokładzie mamy system Android 10. Całość zasila bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 50W. Wraz z renderami pojawiła się informacja, że oprócz edycji OnePlus 8, 8 Pro i 8 Lite może pojawić się także edycja OnePlus 8 MacLaren, mająca kolosalne 16GB RAM. Desing OnePlus 8 Pro jest niemal identyczny, jak poprzednika, czyli OnePlus Pro 7. Niestety, ciężko póki co powiedzieć cokolwiek o cenie. Wspomniane 7 Pro kosztuje obecnie 2899 zł, jego następca może być nieco droższy, ale powinien zamknąć się do 3 tysięcy.

