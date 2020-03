OnePlus 8 i 8 Pro zostaną zaprezentowane 15 kwietnia

OnePlus szykuje na pierwsze półrocze trzy nowe smartfony. Model OnePlus 8 Lite zostanie pokazany później.

OnePlus pokaże swoje dwa flagowce na ten rok w połowie kwietnia. OnePlus 8 oraz 8 Pro nie będą zaprezentowane publicznie, ale w trakcie wydarzenia transmitowanego online, dzięki czemu każdy chętny będzie mógł je bezpiecznie obejrzeć. Oczywiście był planowany publiczny pokaz, ale wiadomo - koronawirus spowodował odwołanie imprezy, która miała odbyć się pod koniec marca. Nie zobaczymy natomiast modelu OnePlus 8 Lite, którego prezentacja została przełożona "na później". Co jest ciekawe, ma być on pierwszym flagowcem marki, który nie będzie korzystać z procesora Snapdragon. Zamiast tego znajdzie się tam MediaTek Dimensity. Według przecieków jego planowana cena to ok. 400 funtów, czyli ponad 2 tys. zł.

Ceny dwóch pozostałych flagowców nie są jeszcze znane. Nie wiadomo również, ile czasu minie pomiędzy ich prezentacją a wprowadzeniem na rynek. Producent ma większość swoich fabryk w Chinach, a obecnie są one pozamykane. Z dotychczasowych przecieków wiemy, że oba modele mają używać procesorów Snapdragon 865 i oferować odświeżanie ekranu 120 Hz. Być może będą pierwszymi modelami marki, obsługującymi ładowanie bezprzewodowe.

Jak na razie ostatnie flagowce to modele OnePlus7 i OnePlus 7 Pro - zobacz nasze porównanie!

Grafika: OnLeaks

Źródło: GSM Arena