OnePlus 8 może mieć wsparcie dla ładowania bezprzewodowego

OnePlus szykuje się do wypuszczenia tegorocznej rodziny flagowców - czyli OnePlus 8 - a do sieci co jakiś czas trafiają kolejne przecieki na ich temat. Najnowszy mówi o bezprzewodowym ładowaniu wszystkich modeli.

Spodziewamy się, że rodzina OnePlus 8 zadebiutuje w drugiej połowie kwietna, więc nie jest to z pewnością ostatni przeciek na jej temat. Jeśli pogłoski się potwierdzą i smartfony otrzymają bezprzewodowe ładowanie, będzie to pierwsze rozwiązanie tego typu w historii tej mniejszej, ale dynamicznie rozwijające się marki. Informację o tym podał znany specjalista od przecieków, Max J., a zrobił to oczywiście poprzez konto na Twitterze. Jednak nie do końca wiadomo, czy ładowanie bezprzewodowe będą miały wszystkie modele z linii, czy też "lepsze" edycje, jak One Plus 8 Pro. Ubiegłoroczne modele OnePlus 7 nie mają takiego rozwiązania.

Charge like a pro. pic.twitter.com/Fqnkpsa0mT — Max J. (@Samsung_News_) 21 stycznia 2020

Warto przypomnieć, że siostrzana marka OnePlus, czyli Oppo, wprowadziło w ubiegłym roku swoją technologię szybkiego ładowania bezprzewodowego 30W. Być może rozwiązanie to trafi do smartfonów OnePlus 8. Z tego, co wiemy jak dotąd, ma je napędzać do działania najnowszy Snapdragon 865, co daje automatycznie obsługę 5G. Modele te mają mieć ekran z otworem na obiektyw aparatu przedniego, a wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Najmocniejsza wersja to 12GB RAM oraz 256GB pamięci. Całość ma działać pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką OxygenOS 10. Zapowiada się zatem mocny sprzęt.

Źródło zdjęcia: Max J.