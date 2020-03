OnePlus 8 - wariant Interstellar Glow prezentuje się świetnie

Do premiery rodziny OnePlus 8 pozostało kilka tygodni. Dzisiaj producent pokazał oficjalne rendery smartfonów w estetycznej opcji kolorystycznej.

OnePlus 8 i 8 Pro to następcy udanych modeli OnePlus 7 i 7Pro. Producent szykuje je od dłuższego czasu, a według pierwotnych planów miały ukazać się pod koniec marca lub na początku kwietnia. Jak wiemy, tak się nie stało, jednak na pocieszenie OnePlus zaprezentowało wariant kolorystyczny Interstellar Glow. Może kojarzyć się z Aura Glow, czyli barwą użytą przy Samsung Note 10. Tak czy owak - wygląda świetnie.

Niestety, One Plus nie zdradził żadnych informacji dotyczących specyfikacji czy daty premiery smartfonów (według ostatnich przecieków ma być to 15 kwietnia). Można jednak powiedzieć, że dzięki tej edycji będziemy mieć jedne z najładniejszych smartfonów na rynku - i to nie tylko z rodziny OnePlus. Dodając do tego fakt, że przecieki zapowiadają niezłą specyfikację - w tym odświeżanie ekranu 90 Hz i procesor MediaTek Dimensity 1000 z minimum 8GB RAM - zapowiada się telefon, który warto będzie kupić zarówno dla wydajności, jak i wyglądu.

A póki co w sprzedaży wciąż znajduje się bardzo dobry OnePlus 7.

Źródło: 9to5 Google