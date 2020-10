OnePlus 8T bez tajemnic - smartfon i pełna specyfikacja trafiły do sieci

OnePlus przygotowuje się do premiery nowego smartfona. Model 8T zostanie pokazany lada moment. Producent co jakiś czas podgrzewał atmosferę publikując przecieki na temat urządzenia. Już nie musi tego robić. Najnowszy przeciek ujawnia wszystkie informacje na temat nadchodzącego "pogromcy flagowców".

Premiera OnePlusa 8T 5G została zapowiedziana na 14 października 2020 roku. Producent potwierdził już, że nie zaprezentuje wersji z dopiskiem Pro w nazwie.

Najnowszy smartfon OnePlusa zadebiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych - Lunar Silver oraz Aquamarine Green. Co ciekawe pierwsza z nich oferuje matowe wykończenie, a druga charakteryzuje się obecnością błyszczących plecków.

I must say, it looks different but not bad. I akind of like the design, it's growing on me. The Lunar Silver seems matte while Green is glossy. Which one do you like better?