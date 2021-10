OnePlus 9RT oficjalnie. Czy to nowy zabójca flagowców?

OnePlus 9RT oferuje ciekawą specyfikację w bardzo przystępnej cenie. Kiedy będziemy mogli go kupić?

Najnowszy przedstawiciel linii OnePlus 9 został dziś oficjalnie zaprezentowany w Chinach. Model 9RT cechuje wyjątkowo dobra specyfikacja, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego bardzo przystępną cenę.

Potwierdziła się też większość informacji, które od jakiegoś czasu pojawiały się w przeciekach. Kilka dni temu informowaliśmy już, że OnePlus 9RT zadebiutuje z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Podczas dzisiejszej prezentacji ta informacja została potwierdzona przez producenta. Chip wspierany jest przez 8/12 GB pamięci RAM typu LPDDR5, a do naszej dyspozycji oddane zostanie także 128/256 GB pamięci masowej.

W porównaniu do bazowego przedstawiciela linii flagowców, model 9RT nieznacznie urósł. Jego wyświetlacz mierzy 6,62 cala. Charakteryzuje się matrycą E4 AMOLED, rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz. Chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glass. Tym co zwraca uwagę jest wysoka częstotliwość próbkowania. Wynosi ona bowiem aż 600 Hz. Pozwoli to więc na bardzo szybką i responsywną rozgrywkę online.

Design telefonu nie zmienił się prawie wcale, jedyną znaczącą różnicą jest nieco zmieniony wygląd wyspy z aparatami. Znajdziemy tam główną jednostkę Sony IMX766 50 MP z przysłoną f/1.8, wspieraną przez dwa dodatkowe aparaty: ultraszerokokątny 16 MP z przysłoną f/2.2 oraz 2 MP obiektyw makro. Te jednostki prezentują się więc gorzej niż w OnePlus 9, jednak są to kompromisy, na które producent musiał pójść w celu zmniejszenia ceny smartfona.

Smarfon posiada także baterię o pojemności 4500 mAh, która wspiera technologię szybkiego ładowania Warp Charge 65T mocą 65 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta ColorOS 12.

W chwili obecnej producent nie powiedział czy i kiedy urządzenie trafi poza Chiny. Pozostaje nam więc jedynie czekać na kolejne informacje. Jego ceny zaczynają się od 3299 yuanów, czyli około 2000 złotych.

