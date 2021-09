OnePlus 9RT z kolejnym certyfikatem. Premiera wkrótce?

Nowy smartfon OnePlus może pojawić się na rynku już niedługo z lepszym aparatem.

Nowa wersja OnePlus 9 otrzymała, tym razem nazwana OnePlus 9RT otrzymała kolejny certyfikat. Tym razem urządzenie pojawiło się w chińskiej bazie danych CCC. Czego możemy dowiedzieć się z tej pozycji?

Z pewnością potwierdziła się część z wcześniejszych przecieków. Zapisy w bazach danych CCC potwierdzają, że nowy smartfon OnePlus, oznaczony numerem modelu MT2110 będzie wspierał szybkie ładowanie 65 W oraz, że będzie obsługiwał łączność 5G.

Większość informacji dotyczących specyfikacji technicznej smartfona pojawiła się już w internecie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Uzyskał on już także certyfikat w bazie BIS, gdzie pojawił się jako model MT2111.

Co wiemy zatem o kolejnej odsłonie popularnej serii smartfonów OnePlus 9? Jeżeli dotychczasowe przecieki okażą się prawdziwe, to urządzenie powinno pojawić się na półkach sklepowych już 15 października. Nowy telefon ma w znacznej mierze bazować na modelu OnePlus 9T. Będzie więc posiadał wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,55 cala, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością Full HD+. Będzie on chroniony warstwą szkła Corning Gorilla Glass 5.

Za jego odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny będzie procesor Qualcomm Snapdragon 870, wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej. Telefon ma także zaoferować 256 GB pamięci masowej. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką OxygenOS 12. Będzie to więc jeden z pierwszych smartfonów, które w momencie premiery będą posiadać najnowszą wersję systemu Google. Bateria o pojemności 4500 mAh będzie wspierać szybkie ładowanie 65 W.

Największe zmiany czekają aparat. OnePlus 9RT otrzyma 50 MP jednostkę Sony IMX766 oraz dwa aparaty pomocnicze: 16 MP oraz 2 MP. Z przodu znajdziemy natomiast 16 MP aparat selfie.

