OnePlus Band zadebiutuje już 11 stycznia. Mi Band 5 ma się czego bać!

OnePlus poinformował, że za tydzień zadebiutuje opaska sportowa OnePlus Band. Z informacje jakie posiadamy zapowiada się ciekawy konkurent dla Mi Banda 5. Czy Xiaomi powinno się bać?

OnePlus od dłuższego czasu pragnie wejść na rynek urządzeń ubieranych. Od kilku lat firma pracuje nad smartwatchem działającym pod kontrolą WearOS, ale premiera tego urządzenia została przełożona na bliżej nieokreśloną datę. Tymczasem na oficjalnym profilu OnePlusa na Facebooku pojawił się baner, który informuje, że 11 stycznia 2021 roku zaprezentowana zostanie pierwsza smart opaska OnePlusa.

OnePlus Band

OnePlus Band będzie bezpośrednim konkurentem dla najnowszego Mi Banda 5. Na plakacie widać kawałek obudowy z logo OnePlus. Z oficjalnego źródła możemy dowiedzieć się, że opaska zostanie wyposażona w prostokątną obudowę z kwadratowym ekranem oraz silikonowy pasek.

Here are some more images of the OnePlus Band ????#OnePlus #OnePlusBand pic.twitter.com/8mTL7h2eZI — Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021

Dzięki Ishanowi Agarwalowi i Mukulowi Sharmie dowiedzieliśmy się większej ilości szczegółów. Według przecieków opaska zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala, aplikację do monitorowania treningów z 13 trybami, wodoodporną obudowę z certyfikatem IP68 oraz baterię pozwalającą na 14 dni pracy z dala od ładowarki.

Opaska zostanie wyposażona w funkcje śledzenia snu, pulsometr ze stałym monitorowaniem tętna oraz czujnik do mierzenia saturacji krwi.

Smartband OnePlus Band trafi do sklepów w cenie detalicznej 2499 INR, co przekłada się na około 128 zł netto. Opaska zadebiutuje w Indiach już 11 stycznia 2021 roku. Później powinna trafić do sprzedaży w innych krajach.