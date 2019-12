OnePlus Concept One będzie zaprezentowany na CES 2020

Consumer Electronic Show za trzy tygodnie. Dzisiaj OnePlus ogłosił tam oficjalną prezentację Concept One.

OnePlus zaczął rozsyłać do dziennikarzy zaproszenia na "specjalny pokaz". Odbędzie się on podczas targów CES 2020, które będą miały miejsce w Las Vegas, a rozpoczynają się już 7 stycznia. Nie powiedziano dokładnie, co zostanie pokazane, ale jak do tej pory krążyły plotki o pierwszym składanym smartfonie, jaki wyjdzie z logo tego producenta. Dzisiaj wiemy, że zostanie zaprezentowane urządzenie o nazwie OnePlus Concept One, ale czy to będzie właśnie ten model? Nie wiadomo. Równie dobrze może chodzić tu o telewizor, a może nawet słuchawki?

W chińskiej sieci społecznościowej Weibo pokazał się krótki teaser wydarzenia - jednak pokazuje on tylko kolorową planszę z datą CES, więc za dużo nam to nie mówi. A ponieważ do oficjalnej prezentacji zostały trzy tygodnie, z pewnością można oczekiwać przecieków w trakcie kolejnych dni. Oprócz Concept One spodziewamy się, że producent zaprezentuje nowe modele z linii 8. Na poprzednich targach CES OnePlus nie błyszczał, przyćmiony przez prototypy składanych modeli konkurencji, może teraz przebije się do czołówki informacji?