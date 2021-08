OnePlus Nord 2 dosłownie wybuchł! Czy jest niebezpieczny?

Do sieci trafiły informacje na temat egzemplarza OnePlus Nord 2, który wybuchł podczas treningu rowerowego. Całkowicie nowe urządzenie miało eksplodować powodując tym samym traumę u użytkownika. Informacja została przekazana przez Ankura Sharma z Bengaluru, który później usunął zamieszczonego Twittera. Można było dowiedzieć się z niego, że pięciodniowy smartfon OnePlus Nord 2 "wybuchł", a z jego wnętrza zaczęła wydobywać się spora ilość dymu.

W związku z wybuchem baterii żona autora wpisu miała wypadek, który spowodował traumę.

Po raz pierwszy dowiadujemy się o wybuchu smartfona OnePlus Nord 2. Sprawą zajął się już producent, który z wykorzystaniem oficjalnego konta na Twitterze obiecał zbadanie sprawy. Do sieci trafiły również zdjęcia spalonego smartfona OnePlus Nord 2, które po raz pierwszy zostały przekazane przez portal LetsGoDigital.

Zobacz również:

OnePlus Nord 2 jest całkowicie zepsuty i nie kwalifikuje się do naprawy. Urządzenie posiada uszkodzony tylny panel, ramkę, wyświetlacz oraz moduł aparatów. Na fotografiach widać, że bateria litowo-jonowa zastosowana w urządzeniu dosłownie wybuchła.

Na szczęście w chwili obecnej nie mam mowy o masowych incydentach, które miały miejsce w przypadku feralnych smartfonów Galaxy Note 7 w 2016 roku. Mowa o pojedynczym przypadku. Producent informuje, że przygląda się sprawie. Nie wiemy jeszcze dlaczego OnePlus Nord 2 się zapalił.

Producent wyraził skruchę i obiecał rekompensatę dla użytkowniczki spalonego OnePlusa Nord 2. W trakcie pisania materiału sprawa jest cały czas w toku.

Hi Ankur. We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you. https://t.co/Y6rHuMwu8J