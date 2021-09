OnePlus Nord 2 znowu wybuchł! Jaki był tego powód?

Kolejny OnePlus Nord 2 eksplodował w Indiach. Tym razem incydent dotknął indyjskiego prawnika, który twierdził, że jego nowy telefon zapalił się i eksplodował podczas spoczynku.

Wiadomość pochodzi od redakcji MySmartPrice. Według niej, użytkownik Twittera o nazwie Gaurav Gulati napisał, że jego OnePlus Nord 2 zapalił się i eksplodował. Warto zauważyć, że jest to już drugi przypadek, kiedy ten konkretny model miał tego typu wypadek w tym regionie. W sierpniu chińska marka odniosła się do tego zdarzenia, ale stwierdziła, że powodem były czynniki zewnętrzne, a nie wady fabryczne.

Źródło: MySmartPrice / Gaurav Gulati Źródło: MySmartPrice / Gaurav Gulati Źródło: MySmartPrice / Gaurav Gulati

Całe zdarzenie jest o tyle zaskakujące, gdyż indyjski prawnik twierdzi, że jego egzemplarz Norda 2 nie był narażony na jakiekolwiek czynniki z zewnątrz. Kiedy doszło do wybuchu, telefon znajdował się w kieszeni jego szaty, którą ubiera do pracy. W momencie zauważenia wydobywającego się z niej dymu, Gulati szybko zdjął szatę i odrzucił ją na podłogę, po czym ta stanęła w płomieniach na środku sali sądowej. Jak twierdzi, smartfon nie był podłączony do ładowarki, a w momencie wybuchu jego poziom naładowania baterii wynosił 90%.

Na ten moment wiadomo, że OnePlus bezpośrednio zwróciło się do poszkodowanego z prośbą o przesłanie do firmy pozostałości po wadliwym modelu. Niemniej jednak, Gulati postanowił podjąć kroki prawne i złożył odpowiednio pismo na policję oraz oficjalną skargę przeciwko oddziałowi OnePlus w Indiach. Ponadto, prawnik zwrócił się do sądu konsumenckiego, od którego domaga się nałożenia blokady sprzedaży Norda 2 na terenie Indii.

W swoim oświadczeniu, OnePlus pisze:

Wczoraj wieczorem, pewna osoba powiadomiła nas o rzekomym przypadku wybuchu modelu OnePlus Nord 2 na Twitterze, a nasz zespół natychmiast dotarł do tej osoby, aby zweryfikować zasadność roszczenia. Każde roszczenie tego typu traktujemy bardzo poważnie w trosce o bezpieczeństwo użytkowników. Jednak pomimo wielokrotnych prób przeanalizowania urządzenia, w tym wizyty w siedzibie firmy na początku dzisiejszego dnia w celu zbadania go w obecności tej osoby, do tej pory odmówiła nam ona możliwości przeprowadzenia właściwej diagnozy. W tych okolicznościach nie jest możliwe, abyśmy zweryfikowali zasadność tego roszczenia lub odnieśli się do żądań tej osoby w zakresie odszkodowania.