OnePlus Nord 2T 5G na oficjalnych zdjęciach! Premiera już jutro

Wygląd najnowszego smartfona chińskiej marki został w końcu potwierdzony.

OnePlus Nord 2T 5G / Źródło: OnePlus - Forum

OnePlus Nord to 2T 5G ma zostać zaprezentowany 19 maja. W przeddzień debiutu urządzenia, firma zdecydowała się pokazać oficjalny wygląd smartfona.

O przeciekach na temat designu nowego Norda pisaliśmy już wcześniej, a przedstawiane przez nas rendery okazały się faktycznym wyglądem urządzenia. Smartfon zadebiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Jade Fog - opisywanej przez producenta jako subtelna inspiracja porcelaną oraz Gray Shadow - która ma oferować matowe wykończenie.

Oba modele zostaną pokryte szkłem Gorilla Glass 5-tej generacji, zarówno z przodu jak i na pleckach urządzenia. Spekuluje się, że smartfon będzie kosztował około 399 euro (około 1800 zł) co czyni go - jak określa to producent - potencjalnym "zabójcą flagowców". Potencjał urządzenia mają podkreślać nie tylko jego podzespoły, ale i elegancki design smartfona.