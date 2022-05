OnePlus Nord Buds - kiedy premiera budżetowych słuchawek?

OnePlus wchodzi na rynek z nowymi słuchawkami. Tym razem firma celuje w niższą półkę cenową.

Fot. OnePlus

OnePlus przygotował kolejną gratkę dla fanów tej marki. Już niedługo w ofercie tego producenta na rynek Europejski mają pojawić się nowe słuchawki OnePlus Nord Buds. Po premierze flagowych OnePlus Buds Pro i przedstawicieli średniej półki OnePlus Buds, firma skupiła się tym razem na budżetowym segmencie. Jak wygląda nowa propozycja OnePlus i kiedy możemy się jej spodziewać?

Fot. OnePlus

Oneplus Nord Buds - specyfikacja techniczna

OnePlus Nord Buds są już dostępne na rynku indyjskim, miały też swoją premierę w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu możemy dokładnie przyjrzeć się, jakie funkcje zapewniają najnowsze słuchawki firmy OnePlus.

Nord Buds to produkt skupiający się na dostarczeniu najważniejszych funkcji i dobrej jakości dźwięku za niewygórowaną cenę. Ze względu na to, na pokładzie nie znajdziemy aktywnej redukcji szumów czy Spatial Audio. Jednakże nie jest to powód, aby od razu je skreślać. Słuchawki te oferują duże, 12,4 mm sterowniki z tytanu, które wspierają standard Dolby Atmos. Ponadto każda słuchawka wyposażona jest w dwa mikrofony, mające zapewniać czysty dźwięk bez szumów otoczenia w czasie rozmów telefonicznych.

Fot. OnePlus

Jedną z mocnych cech najnowszej propozycji OnePlus jest bateria. Słuchawki są w stanie wytrzymać aż do 7 h odtwarzania muzyki bez ładowania, a łączna pojemność baterii wraz z etui ładującym to aż 30 h. Nie musimy się też martwić o prędkość ładowania - producent zapewnia, że po podłączeniu etui do ładowarki, w 10 minut uzyskamy aż 5 godzin słuchania muzyki.

Ponadto OnePlus zapewnia, że dużą uwagę przyłożył do komfortu noszenia nowych słuchawek. Producent uzyskał dla nich certyfikację IP55, co oznacza, że nie straszny im będzie pot ani lekka mżawka.

OnePlus Nord Buds - premiera

Premiera OnePlus Nord Buds jest tuż za rogiem. Słuchawki zadebiutowały na rynku indyjskim, gdzie pojawiły się 30 kwietnia. Z kolei 10 maja udostępniono je w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. OnePlus przy okazji zapewnił, że słuchawki będą sprzedawane również w Europie. Ich premiera powinna mieć miejsce w przeciągu dwóch miesięcy - zapewne na przełomie czerwca i lipca.

Fot. OnePlus

OnePlus Nord Buds - cena

Po cenie za granicą, możemy wnioskować, że słuchawki OnePlus Nord Buds i u nas będą relatywnie tanie. W Stanach Zjednoczonych można je zakupić już za $39. Przekłada się to na około 175 zł, jednak należy do tej kwoty doliczyć podatki. Możemy więc zakładać, że słuchawki będą u nas kosztować około 200 zł.