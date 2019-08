OnePlus TV data premiery, cena, specyfikacja techniczna

OnePlus oprócz sprzedawania flagowych smartfonów w atrakcyjnej cenie ma w planach wprowadzenie telewizora.

OnePlus to firma, która stosunkowo szybko zyskała wiernych fanów oraz ugruntowaną pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo założone zostało w grudniu 2013 roku, a pierwszy smartfon OnePlus One pojawił się na rynku w kwietniu 2014 roku. Spółką matką jest OPPO, które od stycznia 2019 roku jest również obecne na polskim rynku.

Producent na początku skupił się na produkcji jak najtańszych flagowców z systemem Android opartym na znanym dobrze wszystkim zaawansowanym użytkownikom romie Cyanogenmod. Cykl wydawniczy przewidywał prezentację jedne smartfona roczne z drobnymi wyjątkami. W 2015 roku na rynku pojawił się także mniejszy i słabszy OnePlus X, a od 2016 roku producent prezentuje dwa nowe urządzenia w około pół rocznych odstępach. Na początku roku prezentowane są zupełnie nowe modele, a jesienią następuje ich aktualizacja, która wprowadza drobne zmiany. Przykładowo OnePlus 6T zaoferował czytnik linii papilarnych w ekranie, który nie był dostępny w poprzedniku.

Jesteśmy już po prezentacji tegorocznych modeli, a OnePlus powoli szykuje się do wprowadzenia na rynek zupełnie nowego urządzenia. Mowa o inteligentnym telewizorze. Założyciel firmy OnePlus oraz dyrektor generalny Pete Lau powiedział, że branża technologiczna rozwinęła się w szybkim tempie, ale telewizory pozostały w tyle. Plany wejścia na rynek urządzeń RTV przez OnePlus zostały po raz pierwszy potwierdzone w październiku ubiegłego roku. Celem jest wprowadzenie telewizora, który poprawi jakość życia dzięki swojej prostocie, jakości, wydajności oraz inteligentnym funkcjom.

Dla OnePlus'a produkcja telewizorów wydaje się być kolejnym krokiem, który ma zrewolucjonizować zarówno małe przedsiębiorstwo, jak i rynek. Przypominamy, że to właśnie OnePlus pokazał, że flagowe smartfony nie muszą kosztować tysięcy złotych. Dzięki zbilansowanemu łańcuchowi dostaw, minimalizacji kosztów marketingowych oraz drobnym kompromisom cena smartfonów OnePlus'a jest niższa, niż u konkurencji. Telewizory produkowane przez OnePlus mają pozwolić firmie połączyć jakość sprzętu i bezproblemowe użytkowanie z minimalistycznym i ponadczasowym wzornictwiem.

Jak będzie nazywał się telewizor produkowany przez OnePlus?

Przedsiębiorstwo przeprowadziło konkurs dla swoich fanów. Zadaniem było wymyślenie nazwy dla nowego telewizora. Wyłoniono dziesięć najlepszych wyrazów, które według OnePlusa pasują do nazwy telewizora.

Oto lista nazw, które zostały wylosowane w konkursie:

Apex

Arena

Aspire

Canvas

Epic One

Epic TV

Innova

Intelly+

Nese

NS1

Ostatecznie pomimo konkursu na nazwę i wyłonieniu zwycięzców OnePlus postanowiło, że nowy telewizor nazywał się będzie po prostu OnePlus TV. Nazwa ta od razu zdradza, z jakim urządzeniem mamy do czynienia.

Kiedy zadebiutuje OnePlus TV?

OnePlus nie zapowiedział jeszcze, kiedy telewizory zostaną zaprezentowane, ale chyba znamy możliwą datę premiery.

Raport opublikowany przez MySmartPrice wskazuje, że firma OnePlus może zaprezentować swój pierwszy telewizor 26 września. Data ta nie jest w 100 procentach potwierdzona. Źródła wskazują jednak, że firma powinna zdecydować się na prezentację w tygodniu od 23 do 29 września.

Wiemy również, że OnePlus przygotowuje się do jesiennej premiery modelu 7T, który ma być zaprezentowany 15 października 2019 roku. Możliwe, że przedsiębiorstwo połączy obie te premiery i OnePlus TV zostanie zaprezentowany razem z OnePlus 7T.

Jaką specyfikację techniczną oraz jakie funkcje zaoferuje OnePlus TV?

Raport MySmartPrice zdradza również nieco informacji na temat specyfikacji technicznej telewizorów. Autorzy dotarli do certyfikacji Bluetooth SIG, która wskazuje, że producent zaprezentuje telewizory z matrycami o przekątnej 43, 55, 65 oraz 75 cali.

Oto dokładne modele telewizorów, które powinny zadebiutować we wrześniu/październiku:

43Q2IN

55Q1IN

65Q2CN

75Q2US

Literki na końcu mogą wskazywać, na jakie rynki przeznaczone zostaną pierwsze partie produkcyjne. Modele 43Q2IN i 55Q1IN mogą być sprzedawane w Indiach lub jako modele International. Model z matrycą o przekątnej 65 cali przeznaczony będzie na rodzimy rynek chiński, a największy 75 calowy telewizor dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe 43 calowy model występuje jedynie z końcówką IN. Może to skazywać na jego obecność jedynie w Inidiach, które są krajem rozwijającym się. OnePlus prawdopodobnie zaoferuje najmniejszy telewizor z mniejszą ilością funkcji, ale za to w zauważalnie niższej cenie.

Według Isahana Agarwala, który często przekazuje przecieki na temat telewizorów OnePlus zastosuje w swoich telewizorach panele LCD zamiast lepszych, ale droższych matryc OLED. Możliwe, że OnePlus miał problem z pozyskaniem matryc OLED od liderów rynkowych - LG oraz Samsunga. Zastosowanie matryc LCD ma jednak swoje zalety. OnePlus będzie mógł sprzedawać telewizory w niższej cenie i zaoferować znacznie większe możliwości w porównaniu z konkurencyjnie wycenionymi modelami od renomowanych producentów. Prawdopodobnie najnowsze telewizory konkurować będą z urządzeniami mniej znanych firm.

Możliwe, że OnePlus przewidział jeden model dla bardziej wymagających klientów, który będzie posiadał matrycę OLED.

Aby telewizory były zgodne z filozofią firmy OnePlus z pewnością posiadały będą na pokładzie nie tylko matrycę i zestaw audio zadowalającej jakości, ale również wsparcie dla asystenta głosowego napędzanego przez AI. Nie wiemy jeszcze z jakiej technologii skorzysta OnePlus, ale podejrzewamy że będzie to Asystent Google, a sam telewizor pracował będzie pod kontrolą Androida TV. Takie rozwiązanie pozwoli również zaoferować wbudowanego Chromecast'a, co będzie dużą zaletą nowych telewizorów z Chin.

Telewizor dostarczany ma być z pilotem, który nie będzie jednak wykorzystywał tradycyjnej technologii IRDA. Ma on być wyposażony w moduł Bluetooth, ale nie wiemy jeszcze, co to oznacza dla użytkowników. Możliwe, że OnePlus zastosuje spersonalizowany i zaprojektowany przez siebie interfejs, który zaoferuje dużo większe funkcjonalności i wymaga pilota z Bluetooth.

Dalej idące plotki mogą wskazywać, że OnePlus zamierza wyposażyć swoje telewizory w rozwiązanie podobnie do Samsung Dex stosowanego w smartfonach Samsunga. Możliwe, że po podłączeniu za pomocą Bluetooth klawiatury oraz myszy możliwe będzie uruchomienie desktopowych wersji aplikacji z Androida takich, jak Chrome lub pakiet biurowy Office.