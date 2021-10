OnePlus Watch Harry Potter Edition - zegarek nie dla mugoli?

Chiński producent OnePlus przygotowuje specjalną ofertę dla użytkowników swoich inteligentnych zegarków. Już wkrótce forma ma zamiar zaprezentować w całej okazałości zegarki OnePlus Watch Harry Potter Edition. Do pełnej prezentacji zostało zapewne już niewiele czasu, a producent już teraz pokazuje nam pierwsze szczegóły:

For a generation that still remembers magic.

Experience more and get notified to win big.

Know more: https://t.co/Xhez6ZvWRB#SmartEverywear pic.twitter.com/QiMvKXgV1Z