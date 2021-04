OnePlus Watch to rozczarowanie jakich mało! Recenzje są miażdżące

Wszyscy spodziewali się, że OnePlus Watch będzie porównywalnej jakości do smartfonów OnePlus. Niestety otrzymaliśmy jedno z większych rozczarowań. Dlaczego OnePlus Watch to niewypał?

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje zegarka OnePlus Watch. Jest to pierwszy smartwatch tej firmy. Niestety to zarazem największy niewypał w całej historii OnePlusa.

OnePlus Watch

Zegarek został zaprezentowany razem z najnowszymi modelami z rodziny OnePlus 9. Niestety w praktyce otrzymaliśmy opaskę fitness zamkniętą w obudowie smartwatcha, a całość sprzedawana jest w zbyt wygórowanej cenie w stosunku do możliwości.

Zagraniczni recenzenci z największy portali takich jak The Verge, Wired czy Android Cental docenili długie czasy pracy na baterii, dobrą jakość wykonania i świetny ekran, ale na tym lista zalet się kończy.

OnePlus Watch zawodzi brakiem obsługi tarcz firm trzecich. Zabrakło także asystenta głosowego, opcje przekazywania powiadomień są mocno ograniczone, a funkcje fitness działają bardzo niedokładnie.

Zabrakło także ekrany Always-On-Display, który staje się standardem w smartwatchach.

Większość recenzentów uważa również, że zegarek jest za duży. OnePlus Watch dostępny jest w jednym rozmiarze, a sam zegarek jest zauważalnie większy od Apple Watch 44 mm.

W sieci znajdziemy również zastrzeżenia w stosunku do działania funkcji raise to wake (podnieś, aby obudzić) praz brak możliwości stremowania muzyki. Co istotne OnePlus Watch nie działa z iPhone'em.

Jak widać OnePlus Watch ma więcej wad, niż zalet. Jeżeli zastanawiasz się nad tanim smartwatchem lepiej wybrać któregoś ze starszych Samsungów lub Oppo Watch, który często pojawia się na promocjach.

Źródło: theverge.com, wired.com, androidcentral.com