OnePlus, Xiaomi, Huawei, Honor oraz Realme przedłużają gwarancję na swoje telefony

Pandemia koronawirusa skłoniła producentów smartfonów do przedłużenia gwarancji. Jak prezentuje się to przy poszczególnych markach?

W przypadku Xiaomi smartfony, których koniec gwarancji przypada na okres 15 marca - 15 kwietnia 2020 roku, będą miały ją przedłużoną o trzy miesiące, do 15. lipca. Ponieważ w trakcie pandemii wszystkie stacjonarne sklepy Mi Store są zamknięte, reklamacje należy składać w autoryzowanych punktach serwisowych. Wysłanie i odebranie urządzenia powinno odbywać się za pośrednictwem kuriera. Dla smartfonów OnePlus, u których koniec gwarancji przypada pomiędzy 1 a 31 marca, okres ten zostaje wydłużony do 31 maja. Równocześnie dwukrotnie ulega okres wydłużenia napraw - z 15 do 30 dni. W przypadku Europy oraz USA wysyłka i odesłanie naprawianego urządzenia jest bezpłatna. OnePlus dodało także, że pracuje nad programem telefonu zastępczego - gdy klient wyśle smartfona do naprawy, dostanie w zamian innego na ten czas.

Huawei wydłuża do 30 czerwca gwarancję wszystkich urządzeń, których okres gwarancyjny kończyłby się pomiędzy 21 marca a 21 czerwca. Niestety - oferta ta dotyczy tylko Indii, ZEA oraz RPA i Kataru. Honor, czyli marka należąca do producenta, wydłuża gwarancje tylko w Indiach. Zasada przedłużenia jest taka sama, jak w przypadku modeli Huawei. Realme także wydłuża okres gwarancyjny tylko w Indiach. Dotyczy to urządzeń, których termin gwarancji wygasałby pomiędzy 20 marca a 30 kwietnia - teraz mają one nowy, 31 maja.

Źródło: GSM Arena