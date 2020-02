OnePlus może zaprezentować kolejnego smartfona z ukrytymi aparatami

Tym razem może chodzić o urządzenie z ukrytymi aparatami frontowymi oraz tylnymi, które trafi do sprzedaży.

OnePlus, który regularnie wydaje swoje smartfony dwa razy do roku ostatnimi czasy zmienił nieco swoją politykę. Na targach Consumer Electronics Show zaprezentowano Concept One - smartfona, który posiada ukryte pod szkłem aparaty fotograficzne. Rozwiązanie to powoduje, że matryce stają się widoczne dopiero, gdy z nich korzystamy.

Źródło: pcworld.com

W tym miesiącu na targach Mobile Consumer World 2020 w Barcelonie spodziewamy się zobaczyć OnePlus'a 8 i 8 Pro. Możliwe, że po premierze najnowszych flagowców OnePlus skupi się na projektowaniu urządzenia z kamerką do selfie na podczerwień oraz z aparatami tylnymi z Concept One.

Na początku tego tygodnia Chińczycy uzyskali patent na smartfona z systemem kamer, które stają się niewidoczne, gdy aparat nie jest używany. Wydaje się, że OnePlus szykuje się do wprowadzenia urządzenia, które będzie sprzedażową wersją Concept One.

Wniosek pierwotnie został złożony 24 maja 2019 roku. W chinach przedstawiono odpowiedni dokument, który 4 lutego 2020 roku został pozytywnie rozpatrzony. OnePlus otrzymało patent, który został włączony do Globalnej Bazy Danych Projektowych WIPO. Do dokumentacji dołączono około 40 zdjęć, które przedstawiają różne modele telefonów z zastosowaną koncepcją chowających się obiektywów. Różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami są symboliczne.

Front urządzenia niemalże w całości zajęty jest przez wyświetlacz. Brakuje jakiegokolwiek wycięcia, wyskakującego modułu czy aparatu wbudowanego w ekran. Urządzenie posiadać będzie kamerkę do selfie na podczerwień, która umieszczona zostanie bezpośrednio pod matrycą.

Z tyłu nietrudno dostrzec ogromne podobieństwo do obecnie sprzedawanych modeli OnePlus 7T. W górnej części na środku obudowy umieszczono okrągłą obudowę obiektywów, w której znajdują się aparaty w różnej konfiguracji, która zmienia się w zależności od zdjęcia.

Kiedy może zadebiutować smartfon bez widocznych aparatów? Podejrzewamy, że OnePlus tak dużą nowość zostawi sobie na premierę nowego modelu. Przewidujemy, że projekt może zostać wykorzystany w OnePlus 9. Urządzenie powinno pojawić się na początku 2021 roku.

Źródło: nl.letsgodigital.org