OnePlus oficjalnie zaprezentowało OnePlus TV

OnePlus TV to 55-calowy telewizor z ekranem QLED. Ma pozwolić użytkownikom na odkrycie "nowych możliwości Smart TV".

OnePlus zaprezentował pierwszy telewizor w historii firmy - a właściwie dwa telewizory: OnePlus TV Q1 oraz jego podrasowaną wersję OnePlus TV Q1 Pro. Oba mają ekran QLED o przekątnej 55", pokazujący obraz w rozdzielczości 4K, a zastosowany w nich chipset o nazwie Gamma Color Magic ma skutecznie optymalizować jakość obrazu - w tym sztucznie zwiększać ilość klatek na sekundę, dzięki czemu będzie możliwe odtwarzanie materiałów wideo 24fps i 30fps w formie 60 fps. Ponadto każdy telewizor zapewnia 120% pokrycia gamy barw NTSC oraz 96% DCI-P3, oba modele posiadają również wbudowaną obsługę dla Dolby Vision HDR, zaś paleta obsługiwanych kolorów jest o 13,1% większa niż u konkurencji.

A co je różni? Q1 to model tańszy, mający cztery głośniki, a Q1 Pro ma wbudowany soundbar z ośmioma głośnikami o łącznej mocy 50W. Co ciekawe - soundbar ukrywa się w obudowie, kiedy telewizor nie jest używany. Ramki obu modeli mają zaledwie 7 mm w najcieńszym punkcie. Telewizor można kontrolować za pomocą pilota, który ma jedynie sześc przycisków i touchpad - co ciekawe, nie ma tu tradycyjnego zasilania bateriami AAA, zamiast tego producent umieścił w nim wbudowany akumulator litowo-jonowy, który co jakiś czas trzeba będzie podładować, korzystając przy tym z portu USB-C. Oba telewizory mają wbudowane Wi-fi oraz transmiter Bluetooth 5.0, dzięki czemu można obsługiwać je również za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony i tablety. Ponieważ działają pod kontrolą systemu Android 9.0, wspierają Asystenta Google.

OnePlus TV Q1 oraz Q1 Pro znajdą się w sprzedaży na Amazon India od 28 września. Cena za nie to - w przeliczeniu na - złotówki to ok. 3970 zł za Q1 oraz ok. 5700 zł za Q1 Pro. Na informację o europejskiej premierze musimy zaczekać do 10 października, kiedy to nastąpi oficjalny debiut OnePlus 7T.