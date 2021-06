OnePlus planuje "dalszą integrację" z OPPO

Integracja dwóch producentów smartfonów widocznie okazała się strzałem w dziesiątkę. Firma OnePlus poinformowała, że postanawia prowadzić dalszą współpracę z OPPO, obiecując lepsze produkty i szybsze aktualizacje dla swoich klientów.

Prezes OnePlus, Pete Lau, zamieścił dziś (16.06.2021) post na forum firmy zatytułowany Nowa podróż dla OnePlus. Jednocześnie ogłosił, że dalej będzie integrować swoją organizację z OPPO. Informacja pojawia się mniej niż rok po tym, jak Lau przejął wyższą rolę kierowniczą w zarządzie OPPO, a dwie firmy zaczęły dzielić się większą ilością zasobów w celu zmniejszenia kosztów.

CEO twierdzi, że zmiany wprowadzone w zeszłym roku miały pozytywny wpływ, dlatego obie firmy będą kontynuować dalszą integrację. Dodał również, że zmiany pomogą stworzyć jeszcze lepsze produkty dla swoich klientów, dzięki dodanym zasobom dostępnym od ręki. Co ciekawe, Lau sugeruje, że firma będzie również w stanie stać się bardziej wydajna i zaoferować szybsze oraz bardziej stabilne aktualizacje oprogramowania dla użytkowników OnePlus. Nie jest jasne, co to dokładnie oznacza i czy dojdzie do skrzyżowania ColorOS i OxygenOS, co mogłoby pozwolić na szybszy rozwój i testowanie.

Integracja nie oznacza, że firmy łączą się w jedną. Lau powtarza, że OnePlus nadal będzie działał jako niezależna marka, wypuszczając produkty i organizując wydarzenia pod marką o tej samej nazwie. Dodatkowo, nie jest jasne, co jeszcze się zmienia i jaki jest wynik ściślejszej integracji. OnePlus nadal planuje rozwijać swoje portfolio - w tym budżetowe rozwiązania dla rynku smartfonów - dlatego można się spodziewać, że marka ponownie wykorzysta projekty OPPO. Ponieważ obie te firmy - wraz z Realme, Vivo i iQOO - są markami w ramach BBK Electronics i już dzielą zasoby na badania oraz rozwój, trudno przewidzieć, jakie specjalne zmiany nadejdą wraz z głębszą integracją.

