OnePlus pokaże Concept One w 10 miastach świata

OnePlus Concept One to telefon, który ma podbić świat. Producent chce umożliwić potencjalnym klientom zapoznanie się z nim i dlatego rusza w "globalną trasę".

OnePlus zaprezentował swój pierwszy model koncepcyjny - Concept One - na targach CES 2020. Poszedł tym samym w ślady Xiaomi (Mi Mix Alpha) oraz Vivo (APEX). OnePlus Concept One ma taką samą specyfikację techniczną, co OnePlus 7T Pro, ale futurystyczny i unikalny design, a główną jego atrakcją jest znikający aparat - co zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu technologii elektrochromowej. Podczas targów CES tylko przedstawiciele mediów mieli okazję się z nim zapoznać, teraz taką okazje będą mieć mieszkańcy dziesięciu miast świata.

Niestety, nie ma w planie odwiedzin żadnego miasta Polski:

5 lutego - pokaz w Paryżu,

6 lutego - pokaz w Seattle

7 lutego - pokaz w Kolonii

8 lutego - pokazy w Mumbaju, Bangalore, Delhi

12 lutego - pokaz w Amsterdamie

13 lutego - pokaz w Woking

17 lutego - pokaz w Helsinkach

19 lutego - pokaz w Kopenhadze

Odwiedzający będą mogli wypróbować możliwości telefonu oraz zadać nasuwające się pytania obecnej na miejscu ekipie OnePlus. Podczas prezentacji nie przewiduje się możliwości nabycia urządzenia. I jak dotąd producent nie zadeklarował choćby przewidywanego terminu premiery urządzenia - a szkoda.

Źródło: OnePlus