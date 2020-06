OnePlus potwierdza - nadchodzą trzy nowe i tanie telewizory

OnePlus przygotowuje się do premiery nowych telewizorów. Czy tym razem urządzenia trafią do sprzedaży w Europie?

OnePlus w zeszłym roku po wielu miesiącach plotek i przecieków zaprezentował swoje pierwsze telewizory. Premiera urządzeń z serii Q1 odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. Na rynku pojawiły się telewizory Q1 oraz Q1 Pro.

Telewizory produkowane przez OnePlus'a aspirują do segmentu Premium - oczywiście przy zachowaniu cechy charakterystycznej dla tego producenta - niskiej ceny.

Telewizory OnePlus

Niestety OnePlus Q1 oraz Q1 Pro nie są dostępne w sprzedaży w naszym kraju. Dodatkowo w międzyczasie swoje inteligentne telewizory zaprezentowało Xiaomi. Wszystko wskazuje na to, że firmy, które do tej pory zajmowały się produkcją sprzętu elektronicznego takiego, jak smartfony, tablety czy laptopy interesują się rynek telewizorów, a taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez długi czas.

OnePlus ma zaprezentować nowe modele telewizorów, które będą oferowały jeszcze lepszy stosunek ceny do jakości.

Producent potwierdził oficjalnie, że przygotowuje się do prezentacji nowej linii telewizorów, w skład której wchodzić będą trzy modele. OnePlus nie ujawnił rozmiarów, ale z wcześniejszych przecieków i danych certyfikacyjnych wiemy, że będą to telewizory z matrycami o przekątnej 32 oraz 43 cali. Flagowy model prawdopodobnie zaoferuje 55 calową matrycę - podobną do tej z droższych modeli Q1/Q1 Pro.

OnePlus Q1

Bazowy 32 calowy model zaoferuje rozdzielczość HD+ (1366 x 768 pikseli), 43 calowy model pośredni Full HD (1920 x 1080 pikseli), a topowy 55 calowy QHD (4096 x 2160 pikseli).

Najtańszy, 32 calowy telewizor kosztować ma około 235 Euro, 43 calowy model wyceniono na 355 Euro, a flagowy 55 calowy telewizor na 590 Euro.

Oznacza to, że 55 calowy telewizor z nowej, budżetowej serii będzie o 135 Euro tańszy od modelu Q1.

Firma potwierdziła, że nowe telewizory zaoferują wąskie ramki, Dolby Vision, Dolby Atmos i grubość na poziomie 6,9 mm.

