OnePlus się wygadał. Tani Nord2 z Dimensity 1200 w wakacje!

OnePlus szykuje taniego flagowca. Mowa o drugiej generacji OnePlusa Nord, który pojawił się na rynku w lipcu ubiegłego roku. Producent potwierdził właśnie istnienie urządzenia, procesor oraz możliwą datę premiery.

OnePlus Nord to jeden z ciekawszych smartfonów 2020 roku. Wiele osób po premierze ogłosiło go pogromcom flagowców, a sam model odwoływał się do początków OnePlusa. Smartfon jest zauważalnie tańszy od flagowych modeli z serii OnePlus 8 i OnePlus 9, a jednocześnie posiada bardzo solidną specyfikację techniczną.

OnePlus Nord

Do dnia dzisiejszego nie wiedzieliśmy niczego konkretnego o kolejnej generacji OnePlusa Nord. Pewne było jedynie, że producent wprowadzi takie urządzenie. Patrząc na popularność modelu Nord wiadome było, że OnePlus nie odpuści sobie produkcji ciekawych smartfonów w cenie do 2500 zł.

W najnowszym dokumencie na oficjalnej stronie OnePlus, w sekcji FAQ dotyczącej Stadia Premiere Edition znajdziemy wpis dotyczący modelu OnePlus Nord2.

Zrzut ekranu ze strony OnePlusa

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że promocja dotycząca nowej wersji Stadia kończy się 30 września, a posiadacze OnePlus Nord2 mogą z niej skorzystać. Oznacza to, że smartfon zadebiutuje przed tym terminem.

W przeciwieństwie do zeszłorocznego modelu, w środku znajdziemy procesor MediaTek. Będzie to nowy układ Dimensity 1200, który wkrótce trafi do sporej ilości droższych średniaków. OnePlus Nord2 będzie pierwszym smartfonem tego producenta bez procesora Qualcomm Snapdragon na pokładzie.

Źródło: gsmarena.com