OnePlus to już nie tylko smartfony. Chińczycy zamierzają produkować inteligentne telewizory

OnePlus TV - pod taką nazwą już w 2019 roku zadebiutuje nowa kategoria sprzętu w portfolio chińskiego producenta. Na obecnym etapie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów dotyczących całego przedsięwzięcia. Jak tłumaczy w rozmowie z serwisem Business Insider szef OnePlus, Pete Lau, projekt będzie dojrzewać stopniowo. Przypuszczalnie po premierze produktu będzie on dopracowywany przez następne 5 lat, zyskując aktualizacje zwiększające jego funkcjonalność.

Jedno jest pewne - OnePlus stawia na mocną integrację telewizora ze smartfonem. Możemy zatem liczyć na wygodne strumieniowanie obrazu na większy ekran i wyświetlanie dodatkowych informacji związanych z aktywnością danego dnia. Rozwiązanie przypominać będzie więc telewizory ze wsparciem dla Asystenta Google lub Amazon Echo. Obecność kamery wskazuje na funkcję prowadzenia wideorozmów. Na razie nie wiadomo, czy OnePlus zdecyduje się skorzystać z już istniejącej platformy systemowej (przykładowo Android TV).

A new kind of flagship. Pete shares his thoughts on an exciting new project at OnePlus. https://t.co/aWgooTLWpz pic.twitter.com/1SxidR31w1