OnePlus w końcu z Always-on-Display - funkcja pojawi się w Androidze 11

Prezes zarządu OnePlus potwierdził, że nowa wersja OxygenOS zostanie wyposażona w Always-on-Display. Do tej pory w pogromcach flagowców brakowało tej funkcji.

OnePlus to jeden z najważniejszych producentów smartfonów na rynku. Co prawda OnePlus nie sprzedaje wielu modeli urządzeń, a wynikom sprzedażowym daleko do tych osiąganych przez Apple, Samsunga czy Huawei, ale OnePlus wyróżnia się zupełnie innym podejściem do swoich klientów.

Smartfon OnePlus 7 Pro

Firma od czasu wprowadzenia pierwszego smartfona w 2014 roku bardzo silnie angażuje się w budowę społeczności złożonej z użytkowników smartfonów OnePlus, którzy komunikują się między sobą oraz pracownikami firmy.

Dzięki takiemu modelowi działalności OnePlus zaangażował swoich użytkowników w proces tworzenia zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Dzięki uwagom użytkowników skupionych wokół oficjalnego forum inżynierowie OnePlus czerpią inspirację na nowe produkty i rozwiązania.

OnePlus pozwala użytkownikom na głosowanie na najbardziej pożądaną funkcję nawet, gdy jest ona sprzeczna z filozofią marki. Taką funkcją jest ekran Always-on-Display. OnePlus to obecnie jeden z niewielu producentów smartfonów z Androidem, które nie posiadają funkcji Always-on-Display.

Inżynierowie OnePlus'a niechętnie podchodzą do AOD. Funkcja ta obecna była w OnePlus 6 (zapoznaj się z naszym testem), ale została usunięta wraz z aktualizacją oprogramowania. Rozwiązanie to stanowczo nie spodobało się użytkownikom oraz fanom smartfonów OnePlus.

W marcu ubiegłego roku w głosowaniu na najbardziej pożądaną funkcję wygrał ekran Always-on-Display. Producent zastrzegł wtedy, że jeśli nie znajdzie akceptowalnego sposobu na zminimalizowanie zużycia baterii, wolałby nie wprowadzać takiej funkcji, nawet jeśli byłaby ona tylko opcjonalna. Podobno inżynierowie znaleźli taki kompromis.

CEO OnePlus - Pete Lau udostępnił na Twitterze post, który pokazuje ekran Always-on-Display smartfona OnePlus pracującego pod kontrolą Androida 11.

Posiadacze smartfonów OnePlus otrzymają funkcję Always-on-Display po aktualizacji smartfonów do Androida 11.

