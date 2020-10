OnePlus wchodzi do gry - nowy smartwatch w drodze

OnePlus potwierdził, że wprowadzi na rynek swojego pierwszego smartwatcha. Wpis na Twitterze sugeruje, że prezentacja już niedługo.

OnePlus jest jednym z niewielu producentów, którzy skupiają się tylko i wyłącznie na produkcji smartfonów. W portfolio znajdziemy także akcesoria takie, jak słuchawki, pokrowce czy ładowarki. Już wkrótce na rynku pojawi się również zegarek.

OPPO Watch

Firma za pośrednictwem konta na Twitterze potwierdziła, że wkrótce w ofercie pojawi się inteligentny zegarek, który rozszerzy ekosystem producenta.

Post na Twitterze powraca do wcześniejszych planów firmy związanych z wprowadzeniem na rynek nowego smartwatcha. Rozpoczęły się one już w 2015 roku. To właśnie w tym okresie czasu na rynku pojawiały się pierwsze modele smartfonów OnePlusa.

Wpis na Twitterze odnoszący się do nowego smartwatcha

Firma posiadała wtedy gotowy produkt, ale nie zdecydowała się na jego wprowadzenie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że OnePlus jest bezpośrednio powiązany z Oppo, Realme oraz Vivo.

Każda z tych firm posiada już w swojej ofercie urządzenia ubierane.

Zegarek firmy OnePlus pojawił się jakiś czas temu w organach regulacyjnych. Były pracownik przedsiębiorstwa potwierdził, że firma od około roku pracuje nad smartwatchem. Teraz informacje te zostały oficjalnie potwierdzone.

Zegarek od OnePlusa zaoferuje okrągły ekran i pracować będzie pod kontrolą systemu WearOS. Bardzo prawdopodobne, że będzie to doskonale znany nam Oppo Watch w innej obudowie. Sprzęt siostrzanej marki jest dostępny w sprzedaży w naszym kraju od września tego roku.

