OnePlus wkracza na rynek składanych smartfonów! Galaxy Z Fold 4 będzie miał konkurencję

Galaxy Z Fold 4 jest obecnie prawdopodobnie najbardziej rozpoznawanym składanym smartfonem na rynku. Flagowiec Samsunga zdominował szczególnie Europę, ponieważ wiele urządzeń, które mogłyby stanowić dla niego silną konkurencję, nie zadebiutowały na Starym Kontynencie - mam na myśli takie modele jak OPPO Find N czy Xiaomi Mix Fold 2. Branżowe przecieki wskazują jednak na nowego gracza, który może zagrozić hegemonii Galaxy Z Folda.

Jeden z popularnych leaksterów - Mukul Sharma - udostępnił na swoim twitterowym profilu informacje o dwóch składanych modelach od marki OnePlus. Urządzenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Samsunga, będą przedstawicielami dwóch różnych typów smartfonów z elastycznymi ekranami. Już wkrótce powinniśmy więc zobaczyć premierę OnePluse'a V Flipa (który będzie bezpośrednim konkurentem Galaxy Z Flipa) oraz OnePluse'a V Folda (który zawalczy z Galaxy Z Foldem).

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x