OnePlus z nowym programem Bug Bounty - firma zapłaci za znalezione błędy

OnePlus zamierza zapłacić wszystkim użytkownikom, którzy odnajdą i poinformują o krytycznych lukach w oprogramowaniu OxygenOS.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, ze OnePlus nie kładzie ogromny nacisk na komunikacje ze swoimi klientami, którzy najczęściej są przy okazji bardzo lojalni marce. Społeczność zbudowana wokół tego producenta nie jest tak wielka, jak w przypadku Samsunga czy Apple, ale jest ze sobą bardzo dobrze skomunikowana za pomocą oficjalnego forum OnePlus, czego brakuje konkurentom.

OnePlus kładzie obecnie spory nacisk na cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich użytkowników w sieci. W związku z tym nawiązano partnerstwo z firmą HackerOne, które ma doprowadzić do zwiększenia ochrony użytkowników przed atakami cybernetycznymi.

Nowo otwarta inicjatywa - OnePlus Security Center będzie oferować nagrodę za błędy, które zostaną odkryte przez użytkowników. Osoby, które odnajdą lukę w zabezpieczeniach i poinformują o tym producenta mogą liczyć na wynagrodzenie pieniężne. Dodatkowo bliska współpraca z firmą HackerOne pozwoli na wykorzystanie sporej ilości ekspertów do spraw bezpieczeństwa, dzięki którym błędy będą odnajdywane szybciej, co umożliwi ich eliminacje tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

OnePlus Security Response Center będzie globalnym centrum firmy, które zaangażuje do pracy naukowców oraz światowej sławy ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy będą czuwać nad spójnością oprogramowania firmy OnePlus. Ich głównym zadaniem będzie odkrywanie, ujawnianie i usuwanie błędów i luk, które wpływają na poziom bezpieczeństwa systemów firmy OnePlus.

Osoby związane z OnePlus Security Response Center będą mogły zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem za pomocą specjalnej aplikacji. W zamian za to otrzymają wynagrodzenie, które będzie wynosić od 50 dolarów (niecałe 200 zł) do nawet 7000 dolarów (około 27000 zł). Wszystkie zgłoszenia przekazane przez użytkowników weryfikowane będą przez pracowników firmy OnePlus. Po pozytywnej weryfikacji osoba, która zgłosiła błąd otrzyma wynagrodzenie, które zależne będzie od stopnia ważności danej luki. Jeżeli znaleziony błąd nie będzie miał dużego wpływu na bezpieczeństwo całego systemu można liczyć na 50 dolarów. W innych przypadkach będą to znacznie większe kwoty.

Cały program rozpocznie swoją działalność w 2020 roku.

Źródło: forum.oneplus.com