OnePlus zapowiada coś całkowicie nowego - i nie jest to smartfon

Na Twitterze brytyjskiego oddziału OnePlus pojawiła się tajemnicza zapowiedź. Zgadniesz, co przedstawia?

OnePlus ma ostatnio dobrą passę i zaprezentował kilka ciekawych modeli - jak OnePlus 7 czy OnePlus 7 Pro. Producent nie poprzestaje na tym i zamieścił nic nie mówiące zdjęcie, z adnotacją, że "będzie wkrótce" oraz dodał w tweecie, że "nikt jeszcze nad tym nie pracował". Nad czym właściwie? W odpowiedziach na próby odgadywania tego przez użytkowników odpowiada, że nie jest to kolejny telefon - co cieszy, ponieważ jeśli produkowano by nowy model, zrobiłoby się ich nieco za dużo. Co zatem?

Po rozjaśnieniu obrazka pokazuje się coś, co wygląda niczym półka, na której leżą trzy telefony - czyżby OnePlus chciało sprzedawać meble? Tego póki co nie wiemy, a na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Póki co przychodzi się tylko domyślać, o co tu chodzi? Warto również zauważyć, że zagadka pojawiła się tylko na koncie brytyjskiego oddziału producenta - może być więc to coś dedykowane wyłącznie na lokalny rynek Zjednoczonego Królestwa.