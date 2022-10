OnePlus zapowiedział specjalną edycję smartfona, skierowaną do fanów popularnej gry!

Limitowana edycja zmienia design oraz dodaje kilka gadżetów do modelu OnePlus Ace Pro.

Źródło: Sparrow News

OnePlus Ace Pro to smartfon wyposażony w solidną specyfikację, która czyni go jednym z mocniejszych urządzeń w portfolio producenta. Telefon oparty został na - najnowszym obecnie - Snapdragonie 8 Plus Gen 1, który jest w tym momencie najsilniejszą jednostką (dla urządzeń mobilnych) wyprodukowaną przez markę Qualcomm. Ten sam procesor wykorzystują takie smartfony jak Galaxy Z Fold 4, Xiaomi 12T Pro czy ASUS ROG Phone 6.

Smartfon posiada także 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci masowej, która gwarantuje sporo miejsca na pliki użytkownika. Najważniejsze elementy specyfikacji zamykają bateria o pojemności 4800 mAh z możliwością szybkiego ładowania o mocy 150 W.

Zobacz również:

Producent zapowiedział, że nowa edycja urządzenia będzie nawiązywała do popularnej gry Genshin Impact i ma zawierać dodatkowe gadżety, dostępne jedynie w specjalnym wydaniu smartfona. W pudełku znajdziemy więc wyjątkowe etui na telefon, vouchery zakupowe do sklepu OPPO oraz naklejki i plakaty nawiązujące do gry. Dodatkowo otrzymamy także unikalne tapety i motywy.

Zła wiadomość jest taka, że limitowana edycja smartfona zadebiutuje najprawdopodobniej jedynie w Chinach.