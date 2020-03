OnePlus zaprasza użytkowników do przesyłania swoich pomysłów

IDEAS - tak nazywa się nowy program, za pomocą którego użytkownicy telefonów OnePlus mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój ekosystemu. Jak do niego dołączyć?

OnePlus deklaruje, że program IDEAS powstał po to, aby umożliwić każdemu klientowi wypowiedzenie się na temat jakości oprogramowania telefonów. Czyli praktyka spotykana... nie tak często wśród producentów smartfonów. Program ten uruchomiony został w fazie beta i ma na celu dowiedzenie się, jakich ulepszeń oczekują użytkownicy. Ponadto producent ma zamiast nagradzać tych, których pomysły zdobędą największą liczbę polubień. Nagrodą jest bilet VIP na najbliższą imprezę OnePlus wraz z kosztami podróży i noclegu. Inne wyróżnienie dla popularnego pomysłu to przyznanie jego autorce/autorowi 1000 kredytów społecznościowych, odznak oraz słuchawek bezprzewodowych OnePlus Bullets Wireless 2.

Zespół, składający się z ludzi odpowiedzialnych w OnePlus za rozwój firmware, co dwa tygodnie podsumuje pięć najlepszych pomysłów. Jest duża szansa, że zostaną one zaimplementowane w oprogramowaniu i będą korzystać z nich miliony użytkowników smartfonów producenta na całym świecie. Jak możesz dołączyć? Wejdź na tę stronę i zaloguj się na swoje konto społeczności OnePlus (lub stwórz je, jeśli nie masz). Po zalogowaniu pomysły możesz zgłaszać na dedykowanej witrynie, a także komentować i głosować na koncepcje innych. Akcja trawa do 30 kwietnia.

Źródło: Neowin