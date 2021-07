OnePlus zbanowany! Firma oszukiwała w testach syntetycznych.

Czego się nie robi, aby wygrywać w testach syntetycznych. Najnowsze modele OnePlus 9 i 9 Pro sztucznie podbijały wyniki w najpopularniejszych benchmarkach. Jak wygląda wydajność w rzeczywistości?

Producenci smartfonów stosują różne sztuczki, aby zachęcić konsumentów do wyboru swoich produktów. Niestety czasami stosowane są do tego nieetyczne sztuczki. Do sieci trafiły właśnie informacje, które sugerują, że najnowsze smartfony OnePlusa oszukują w testach syntetycznych.

OnePlus 9 Źródło: OnePlus.com

Geekbench przyłapał modele OnePlus 9 oraz OnePlus 9 na oszukiwaniu i podwyższaniu wyników.

Co ciekawe podczas testów Speedometer 2.0 okazało się, że procesor Snapdragon 888 w modelu OnePlus 9 nie korzysta z wysokowydajnego rdzenia Cortex-X1. Telefon podczas pierwszej próby osiągnął rezultaty 61,5, który w trakcie trzeciej pętli spadł do zaledwie 16,8.

Podczas testów w innych przeglądarkach odnotowano takie samo zachowanie. Oznacza to, że wydajność procesora jest obniżana w celu poprawienia wydajności energetycznej.

Wydajność procesora Qualcomm Snapdragon 888 w modelach OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro ograniczana jest również w innych aplikacjach. Mowa o Snapchacie czy Instagramie. Po pierwszym uruchomieniu smartfony ograniczają wydajność CPU.

OnePlus prawdopodobnie zdecydował się na sztuczne ograniczenie wydajności swoich flagowców, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu baterii. Niestety działanie to może nie spodobać się konsumentom, którzy wydali na swoje smartfony ponad 3000 zł.

GeekBench zbanował smartfony OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro, aby zachęcić producenta do wydania oficjalnego oświadczenia w sprawie. Jasne jest, że w testach syntetycznych smartfony wykorzystywały 100% swoich możliwości, czego nie można powiedzieć o normalnym użytkowaniu.

Źródło: wccftech.com