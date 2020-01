OnePlus zdradza plany związane ze swoimi aparatami i nagrywaniem

"Open Ears Forum" to impreza OnePlus, podczas której miłośnicy marki mogą podsuwać pomysły na ulepszanie smartfonów oraz dowiadują się o nowych rozwiązaniach, planowanych przez producenta. Padło na niej kilka ciekawych informacji dotyczących zdjęć i filmów wykonywanych telefonami marki.

"Open Ears Forum" odbyło się w Nowym Jorku i skupiało głównie na aspektach związanych z wykonywaniem zdjęć oraz nagrywaniem klipów wideo. OnePlus zdradziło, że wkrótce nastąpi aktualizacja firmware odpowiedzialnego za te elementy oraz pokazało, co planuje w przyszłości. Priorytetem jest wprowadzenie mechanizmów, które zoptymalizują ekspozycję, balans bieli oraz koloru. Mają one dotyczyć wszystkich trzech obiektywów (główny, tele oraz ultraszerokokątny). Funkcja lens feature-parity umożliwi zmianę rozdzielczości nagrywania w trakcie tego procesu, a więc można będzie np. zacząć nagrywać klip w 4K, a potem przeskoczyć płynnie na FullHD. Kolejna ciekawa rzecz, która jest w planach producenta, to wprowadzenie możliwości jednoczesnego nagrywania z obu aparatów. Będzie można zatem nagrywać jakiś wydarzenie, a zarazem swoją twarz.

OnePlus podaje, że niektóre z tych zmian zostaną przesłane w firmware, jednak nie wszędzie ich wprowadzenie będzie możliwe, np. w sytuacji, gdy dany smartfon nie nagrywa w 4K. Jednak wszystkie mają być obecne w przyszłych telefonach marki, czyli tegorocznych i kolejnych. Aktualizacja firmware wzbogaci też możliwości edycji w galerii oraz usprawni zapisywanie większej ilości tonacji skóry. Kiedy jednak nastąpi ta aktualizacja - nie podano. Być może producent zaczeka z nią aż do premiery OnePlus8 (która nastąpi prawdopodobnie 20 kwietnia).

Źródło: GSM Arena