Oninaki - nowa gra twórców Lost Sphear doczekała się wersji demo

Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się w akcji gra jPRG Oninaki, to już teraz możecie pobrać jej demo.

Oninaki to najnowsza gra studia Tokyo RPG Factory, które ma na swoim koncie już takie produkcje jak I Am Setsuna czy Lost Sphear. Podobnie jak w przypadku poprzednich dzieł studia, mamy tu do czynienia z grą jRPG. Twórcy tym razem zdecydowali się postawić na dynamiczne starcia ukazane w rzucie izometrycznym, co na myśl przywodzi od razu klasyczne hack&slashe jak np. Diablo czy Sacred.

Tokyo RPG Factory zdążyło zasłynąć z kreacji nietuzinkowych światów, nie inaczej jest tym razem. Głównym bohaterem gry jest Kagachi, który jako "Watcher" posiada niezwykłą zdolność pozwalającą mu na przeprowadzanie zagubionych dusz do następnego świata. W świecie Oninaki ma to głębsze znaczenie, bowiem każdy kto tutaj umiera może zostać reinkarnowany i otrzymać nowe życie. Twórcy zapowiadają, że możliwości i specyfika świata zapewnią nam wiele niezapomnianych przygód.

Wersja demonstracyjna Oninaki jest dostępna na: PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC. Pełna wersja gry również zadebiutuje wyłącznie na tych platformach już 22 sierpnia. Demo pozwoli nam poznać początek historii Kagachi'ego oraz spróbować trybu “Battle Mode”, w którym to do dyspozycji otrzymamy znacznie mocniejszą postać, co pozwoli nam na sprawdzenie nowych możliwości i taktyk podczas dynamicznych starć. Co ciekawe, wszelkie postępy z wersji demonstracyjnej będziemy mogli przenieść do pełnej wersji gry.