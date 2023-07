OpenAI usuwa narzędzie do wykrywania SI. Powód Cię zaskoczy!

Classifier nie działał nawet pół roku.

Pierwszego lutego pisałem, że OpenAI udostępniło "wykrywacz", którego zadaniem jest identyfikacja, czy dany tekst napisał człowiek, czy sztuczna inteligencja. Nazywał się Classifier i już wówczas nie wzbudzał zachwytów. Teraz dotarła do mnie informacja, że zostaje on usunięty, ponieważ zawiódł pokładane w nim nadzieje.

Przypomnę, że miał za zadanie wykrywać, czy zaprezentowana mu treść powstała oryginalnie, a więc napisał ją człowiek, czy też stoi za nią sztuczna inteligencja. Jak się jednak okazało w testach praktycznych, bardzo łatwo było go oszukać i to pomimo tego, że cały czas pracowano nad jego usprawnieniem. OpenAI doszło w końcu do wniosku, że szkoda czasu i środków. Ostatni oficjalny raport pokazuje, że Classifier wykrywał tylko 26% fałszywek, a więc na 100 tekstów stworzonych przez SI rozpoznawał tylko 25-26.

Na rynku istnieje także inne narzędzie - Hive Moderation. Podobno działa bez zarzutu, ale trudno to określić - nie ma żadnych oficjalnych informacji na jego temat. Jeśli jednak chcesz sprawdzić źródło tekstu, zdecydowanie lepiej tam spróbować takiej czynności.

Źródło: PC World